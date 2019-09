Marvel quiere a Hugh Jackman de regreso como Wolverine

Los rumores apuntan a que el actor se estaría integrando al MCU en una cinta que pudiera involucra a Hulk

Redacción

Estados Unidos.- Luego de la gran interpretación que otorgó Hugh Jackman como Wolwerine en las cintas X-Men, el actor australiano parece que estaría por regresar a las pantallas a interpretar nuevamente a este personaje.

Según algunos rumores Marvel Studios quiere Jackman se ponga una vez más las garras de adamantium para enfrentarse a Hulk en una batalla épica.

De acuerdo con We Got This Covered, la empresa dirigida por Kevin Feige está buscando la forma de contratar al ganador del Oscar para la adaptación de cinematográfica de ‘Wolverine vs Hulk‘.

Esta idea viene luego de que Disney compró 20th Century Fox, dueños de las licencias cinematográficos de ‘X-Men’ por lo que en un futuro muy cercana se integrarán al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por el momento no se ha revelado si ha habido negociaciones ya con el actor, aunque en entrevistas que se le hicieron en el pasado al histrión comentó que sí podría volver a ser al mutante si comparte pantalla con uno de los Vengadores.

“The Avengers demostrarían ser demasiado para rechazarlos. Porque siempre me encanta la idea de Wolverine dentro de esa dinámica, con Hulk obviamente o con Iron Man … En este momento, honestamente, si realmente los tuviera allí, probablemente no habría dicho que esto es lo último (refiriéndose a ‘Logan’) “, explicó el famoso.

Aunque Hugh Jackman volvería a ser Wolverine en el MCU, también han surgido varios candidatos para ponerse las garras Karl Urban, Taron Egerton y Tom Hardy .

RC

Comentarios

Comentarios