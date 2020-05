Martha Revuelta quiere llegar en buen nivel a Copa Continental

Agencias

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa está consciente de que nunca sucederá, pero está seguro de que si las Águilas del América jugaran en la Liga de España pelearían por puestos de competencias europeas, como la Champions.

“Sin duda no sería fácil para el América porque conozco lo que es la Liga Española, hay clubes con mucha calidad, con historia y mucho potencial, pero América sin duda estaría peleando por ahí para entrar a Europa League o Champions”, señaló el arquero en rueda de prensa virtual.

Por su experiencia en Europa con clubes como Málaga, Granada, Ajaccio y Standard, Ochoa sabe que los grandes del futbol estarían sobre las Águilas pero considera que pueden competir con otros.

“Hay otros clubes que sin duda están escalones por delante, que todos sabemos lo que representan a nivel europeo y económico, pero sin duda el América encontraría la forma de pelear y estar ahí”, agregó.

Asimismo, el seleccionado nacional señaló que aún se siente en condiciones para asistir a otro Mundial y jugar más tiempo con América, donde ha puesto la vara muy alta y desea mantenerla así.

“He puesto el listón así, no me puedo pedir menos, sé lo que puedo dar, de ahí para arriba, siempre me exijo más, querer más cosas, hacer bien como compañero, ser solidario, trabajador, líder, pelear (…) “Me siento bien, de aquí al próximo Mundial y más allá del Mundial seguir por mucho tiempo en América”.

Ochoa no cree que exista alguien más calificado que el estratega Miguel Herrera para llevar por un largo tiempo las riendas.

“Miguel lo ha hecho, ha marcado historia en el club y lo sigue haciendo, es un entrenador que puede durar mucho en la institución, al americanismo le viene bien tener planes de larga duración”.

“Sabe lo que es llevar un equipo como el América, sabe llevar vestidores como éste, porque no es tan fácil que lo lleve alguien joven, novato o sin experiencia”, respaldó el portero, luego de que Carlos Reinoso cuestionara si el ‘Piojo’ es el mejor técnico.