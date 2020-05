Márquez se siente afortunado tras su paso por Barcelona

Agencias

Ciudad de México.- Una entrevista podría no ser suficiente para repasar la carrera de Rafael Márquez, el histórico ‘Káiser’ de Michoacán. En un cara a cara con La Liga, el exdefensor mexicano confesó ser un “afortunado” por haber formado parte de la generación que cambió la historia del FC Barcelona, escuadra con la que ganó 12 títulos, entre ellos, dos UEFA Champions League.

“Cuando fiché por el Barcelona era un club tachado de perdedor, porque no llegaba a los primeros puestos o siempre se quedaba a orillas de ganar algo. Por eso me siento afortunado de haber sido parte de ese cambio, ese resurgimiento del barcelonismo. Llegué junto con Ronaldinho y, junto a la base que había, conseguimos muchos títulos importantes”, declaró.

El ‘Káiser’ confesó que fue fácil jugar a lado de compañeros como Andrés Iniesta, Xavi, Lionel Messi o Carles Puyol.

“Era muy fácil jugar con ellos, era más tratar de buscar dárselas y ellos hacían la diferencia (Dinho y Messi), al igual que jugar con Xavi, Iniesta, Piqué, Edmílson en aquel entonces (…) tener a un portero en esa época como Víctor (Valdés) pues también te daba la certeza que si pasaba la pelota después de ti había un seguro que era Víctor. Y adelante, la verdad que tú que lo veías desde atrás disfrutabas del gran juego que desplegaban Ronaldinho y Messi”, recordó.

El Mónaco, su primer equipo en Europa tras su formación en el Atlas, no quería dejarlo salir rumbo al club español, pues se había establecido como “una pieza muy importante” para la entidad monegasca durante los cuatro años que jugó en el balompié francés.

“Peleábamos cada año por el título de la Ligue 1. Después vino el acercamiento por parte del Barcelona y yo no podía dejar pasar esa oportunidad. Hubo algún impedimento del Mónaco, porque me consideraban alguien importante. Al final se portaron muy bien conmigo y me dejaron cumplir mi sueño”, explicó.

El cinco veces mundialista se dijo orgulloso por haber representado tantos años a la Selección Mexicana, aunque lamentó no poder llegar al anhelado quinto partido, lo cual confió “será logrado por otra generación más adelante”.

Luego de su exitoso paso por el Barcelona, Márquez tuvo etapas en el New York Red Bulls, de la MLS, el Club León, en México, y en el Hellas Verona italiano, antes de volver al Atlas, institución con la que se expresó “muy agradecido” por ser la que lo impulsó al profesionalismo y le dio la oportunidad de retirarse como anheló.

“Siempre hice mi mejor esfuerzo en los lugares que estuve. En todos los equipos traté de ganar campeonatos para devolver algo a las instituciones que me dieron la confianza”, sentenció el primer mexicano en ser monarca de la Champions League.