Márquez anuncia que dejará la política al concluir su mandato

El gobernador del estado dio a conocer que no buscará ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, decisión que tomó después de analizarlo este fin de semana con su familia

Daniel Vilches

León.- Miguel Márquez Márquez ya tomó una decisión. El gobernador de Guanajuato no buscará ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

La decisión la tomó después de consultarlo este fin de semana con su familia y concluyó que una vez que termine la administración estatal, se alejará un poco de la política.

Su nombre sonó casi inmediatamente después del primero de julio para ser quien dirija al partido, ello luego de los malos resultados electorales que el PAN obtuvo a nivel nacional, incluso es respaldado por el actual presidente del blanquiazul: Damián Zepeda.

Márquez no buscará ser el próximo dirigente porque quiere concluir su mandato como gobernador y por quiere estar cerca de su familia.

“Yo quedé con gobernadores, incluso con Damián, el presidente del partido, con Anaya y varios liderazgos a nivel nacional de tener una respuesta el día de hoy (lunes) y no voy, no voy. Eso ya que quede muy claro, primero tengo que concluir al 25 de septiembre mi mandato y segundo es un tema de familia, donde no están las circunstancias para buscar la presidencia del PAN y yo con esto dejo cerrado definitivamente el tema para que ya no se generen mayores opiniones”, declaró.

MEJZ*