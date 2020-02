Marinos detenidos venían de otra entidad

Fernando Velázquez

León.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que los tres marinos detenidos el pasado domingo en Celaya, no pertenecían al destacamento de 100 elementos de la misma corporación que está asentado en el estado desde diciembre, sino que provenían de otra entidad.

Sin revelar el lugar de origen de los elementos de la Secretaría de Marina ni la causa de su detención, el mandatario apuntó que el operativo realizado en un restaurante de Celaya fue producto de trabajos de inteligencia conjunta de la Secretaría de Marina con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hay que revisar, llevan un proceso, cae en la Fiscalía General de la República, ellos portaban armas, hay que revisar si son armas de cargo o no; importante decir que no eran marinos que estuvieran en el destacamento de Guanajuato, es un tema importante, venían de otras partes, no puedo dar mucha información, pero venían de otros lugares”, declaró el titular del Ejecutivo estatal en entrevista.

Además, el gobernador de Guanajuato aseguró ante los medios que este hecho no merma su confianza en la Secretaría de Marina, pues dijo, en todos lados existe el riesgo de que se infiltren grupos del crimen organizado.