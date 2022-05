Con punto de oro, María Isabel Huitrón derrotó a la representante de Ucrania, un logro que significó la primera medalla para México

Brasil.- La judoca celayense María Isabel Huitrón Ángeles lo volvió a hacer, ayer conquistó la medalla de oro en la categoría -48 Kg, en el tercer día de competencias de la edición XXIV de los Juegos Sordolímpicos Caxias do Sul 2021, celebrados en Brasil , justo como lo hizo en Turquía 2017.

Con punto de oro, la mexicana derrotó a la representante de Ucrania, un logro que significó la primera medalla para México en dicho evento. Esta presea dorada es también la segunda que María consigue en Sordolímpicos de manera consecutiva, después de la edición de Turquía 2017, la única ocasión en la que el lábaro patrio había ondeado en todo lo alto en estos certámenes.

“Esta medalla me sabe a gloria, no me cabe la gran felicidad que tengo en estos momentos. Es un orgullo muy grande y una satisfacción enorme el poder regresar a México con una medalla de oro, con tranquilidad y alegría. Siento que no defraudé a nadie, que todo el trabajo con mi equipo y con mi entrenador Daniel Granados rindió los frutos esperados”, declaró Isabel Huitrón a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Grandes triunfos para la celayense

En su camino al podio, la guanajuatense venció a las seleccionadas de Kazajistán, Ghana y Corea. En el combate final contra la ucraniana, el tiempo reglamentario terminó en empate y la decisión por la medalla de oro se fue a golden score o punto de oro, en el que la mexicana consiguió anotar un waza-ari.

“Cuando vi que estamos en igual score, estaba nerviosa, trataba de no desconcentrarme. No sentí cuando la tiré realmente, sólo vi que la pantalla decía wazaari y me impresioné demasiado, siento que es un sueño, pero los sueños se hacen realidad”.

“Mucha gente me ha dicho no te sientas comprometida con el equipo, no te sientas comprometida con México, pero claro que me siento comprometida y conmigo misma porque yo me propongo muchas cosas, para mí nada es suficiente y siempre quiero buscar más y más”.

Con esta presea, México llegó a siete preseas en el medallero histórico de Juegos Sordolímpicos, en el que suma dos oros (ambos de Huitrón), dos platas y tres bronces.