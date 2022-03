María Galván lucha contra el cáncer de mama que la aqueja desde hace seis años, pero también debe enfrentarse al desinterés del IMSS

Yadira Cárdenas

Salamanca.- María Guadalupe Galván Miranda, además de sufrir la pérdida de su esposo por la covid-19, espera desde hace tres meses una cita del IMSS para el área de oncología, ya que padece de cáncer de mama y teme perder su otro pecho, luego de que uno le fue extirpado por el mismo problema

Debido a esto, solicitó al presidente municipal de Salamanca, Julio César Prieto Gallardo, su intervención para acelerar la cita, así como otros apoyos.

La mujer de 59 años acudió a Presidencia Municipal para buscar apoyo del alcalde, a quien explicó que padece de cáncer de mama desde hace seis años en una primera etapa y derivado de ello se le retiró un seno. Tras esto, se le declaró libre de cáncer, pero la enfermedad regresó recientemente y teme perder el otro seno o la vida, por lo que urge a la cita médica pendiente que solicitó a la Unidad del IMSS en Salamanca para su traslado al área de oncología en el IMSS de León.

“No hay atención como debe de ser; no soy la única, metí mi solicitud para ir a oncología en León y voy para tres meses y no dan respuesta, hace seis meses perdí mi pecho ahora voy por el segundo, no es justo que si estuvimos pagando durante mucho tiempo nuestras cuotas, por qué no nos atienden”, expresó.

María Galván se entrevista con César Prieto Gallardo. Foto: Yadira Cárdenas

María Guadalupe Galván solicitó además al presidente municipal ayuda económica, pues quedó viuda hace un año al fallecer su esposo de covid-19.

“No tengo ayuda económicamente, tengo dos hijas pero ya ellas están con sus familias y no pueden ayudarme”.

Al respecto Julio César Prieto Gallardo, solicitó a la mujer sus documentos para respaldar la situación y en su caso contactarla con las autoridades del IMSS para que la instancia realizara lo conducente, y en cuanto a la solicitud de apoyo económico, de igual forma se canalizó al área de atención ciudadana para determinar de qué manera o a través de que programa se podría brindar ayuda.

“Vamos a valorar cuál es la situación y ver si se puede dar el apoyo. Tendríamos que ver en atención ciudadana y de acuerdo a lo que solicite, con todo gusto lo que podamos hacer lo hacemos”, señaló el primer edil.

Con respecto a la cita pendiente en el IMSS para el área de oncología, la delegación estatal de la institución informó que se tuvo contacto con la paciente y no se encontró una solicitud de apoyo con anterioridad, sin embargo ya fue citada la mañana de este viernes para conocer su situación.

