Gilberto Navarro

Guanajuato.- María Esther Garza, regidora priista en Guanajuato, ‘destapó’ sus intenciones de contender en los próximos comicios, pero ahora en búsqueda de ser elegida para una diputación local.

‘Tey’ Garza, afirmó que de todos los integrantes del cabildo, ella fue la única que no registró su intención de volver a aparecer en una planilla como regidora, sino que en las próximas elecciones buscará un nuevo puesto de elección popular, esta vez, una candidatura local.

Incluso, sostuvo, ya realizó el examen interno del Partido Revolucionario Institucional para poderse registrar a la precandidatura.

“De todo el Ayuntamiento, fui la única que no presente carta. Me acabo de inscribir al curso para diputada local, voy por una diputación local, creo que tengo la experiencia en el trabajo y no voy a llegar a aprender. De todos los que están, soy la única con la experiencia. No es como llegar a cualquier lugar, se tiene que tener una formación, yo presenté cuatro iniciativas que se llevaron a cabo”.

Aseguró que cuenta con la experiencia para el cargo y que incluso es la doceava ocasión en que presenta dicha evaluación. Sin embargo, reconoció que si el partido elije otro perfil para buscar la diputación, se sumará.

“La moneda está en el aire, tenemos que seguir trabajando en la trinchera que estemos y darles oportunidad a los jóvenes. Se dice que en el PRI no hay gente, pero sobra gente joven. Hay perfiles muy buenos que si no les damos oportunidad no van a aprender; si ponen a alguien, con mucho gusto apoyo”.

NDR