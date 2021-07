Redacción

Ciudad de México.- La saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, llamó al “oportunista” al diputado federal Sergio Mayer luego de que este presumiera haberla ayudado con su denuncia, lo cual en realidad no ocurrió.

En el programa ‘De primera mano’ de Imagen Televisión, Mayer aseguró que la apoyó a la artista, pero durante su intervención en el programa de espectáculos el diputado federal la llamó violinista en lugar de saxofonista.

“Yo no sé si ustedes sabían que también la apoyé para que se hiciera la detención”, se le escucha mientras es entrevistado.

Ante esto, María Elena subió un tweet, en el que hay un extracto del video, y lo llamó “oportunista”. Además, argumentó que sí en realidad la hubiera apoyado sabría realmente a lo que se dedica y que su papel en el caso consistió en solo “hacer show”.

“Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porqe para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos, el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista”, acusó María Elena en su cuenta de Twitter.

Durante la entrevista difundida el 30 de junio, Mayer afirmó que tiene un compromiso con las víctimas de violencia de género, entre ellas María Elena Ríos.

“Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate. Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido? Yo no sé si ustedes sabían que yo la apoyé y ayudamos a que hiciera la detención”, aseguró el legislador, afirmación que fue negada por la saxofonista.

Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porq para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal d @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista pic.twitter.com/W9MLagnehH — Elena Ríos 🎷 (@_ElenaRios) July 2, 2021

