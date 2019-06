María de la Luz demuestra que su discapacidad no es una limitante

Perder la vista no fue un impedimento para esta mujer se encarga de enseñar no solo el braille sino también educación básica a jóvenes y adultos

San Luis de la Paz.- María de la Luz García Martínez tiene 4 años impartiendo clases de braille en el DIF municipal y es actualmente la única maestra que enseña éste sistema de lectura y escritura; ella, a su vez es invidente y también estudia una carrera universitaria.

Tardó 6 meses en aprender el braille y desde el 2015 se volvió maestra. María de la Luz García recordó que desde niña estuvo enferma de sus ojos, “con miopía, siempre tuve dificultad para ver bien y a los 21 años tuve el primer desprendimiento de retira, era 1987. Me operaron pero estuve en constante tratamiento, rayo láser y cirugía porque mis pupilas eran muy débiles; el oftalmólogo me dijo que en un momento iba a perder por completo la visión y eso ocurrió en 2004”.

Afirma que enseñar la ha hecho sentirse más productiva. “Cuando yo pierdo la vista busco apoyo y en mi economía no me permitía buscar un instructor por mí. Hasta que en una administración trajeron un instructor de San Miguel de Allende, fue el que me enseñó y le puse muchísimo empeño porque el braille tarda mucho tiempo, yo le dedicaba hasta 6 horas diarias y avancé muy rápido”, recordó <.

Indicó que la idea era que el maestro dejara una persona ya capacitada y que por eso le dedicó más empeño; finalmente no pasó eso, pero al pasar el tiempo se dio cuenta de la necesidad que había en el municipio “y metí un proyecto que no se aceptó, pero luego un promotor del DIF me contactó con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) que es la instancia del gobierno del Estado que busca combatir el rezago educativo, pero se creó un nuevo proyecto para atender a grupos vulnerables, a personas con diferentes discapacidades, entre ellas la visual”.

Con el INAEBA inició como maestra

Rememoró que inició con 20 alumnos para ayudarles con su educación básica: alfabetización, primaria y secundaria. “Es decir, que yo enseño de acuerdo a los planes de INAEBA y al mismo tiempo enseñando el braille. Así pongo en práctica todo lo que yo sé y siento mucha satisfacción cuando pasan de un nivel a otro, porque al igual que a mí, a ellos también les cambia la vida”.

Sin falsa modestia, la maestra señala que existe un puente de comunicación adecuado “porque yo sé hasta donde les puedo exigir y que salven obstáculos que yo misma enfrenté. Siempre les digo que sí se puede porque yo lo aprendí”.

A sus 53 años, María de la Luz García tiene una vida plena. Es casada, “Me va muy bien. Mi esposo también tiene discapacidad, pero motriz, tiene secuela de polio, es usuario de silla de ruedas y también trabaja. Cuando nos íbamos a casar teníamos miedo por el tema económico. Lo hablamos y dijimos que íbamos a compartir gastos”.

Dijo que su esposo la apoya mucho, por ejemplo, a llenar listas, formatos “y en ese aspecto yo he tratado de sacar la responsabilidad desde el hogar y trabajar aquí”.

Sin temor a los retos

Uno de los retos que tiene actualmente, es enseñar a cinco hermanos invidentes.

“Para mí, el que tengan la discapacidad es igual que otros alumnos, pero ellos cinco son un caso especial; ha sido muy difícil porque todos entraron a alfabetización y no es lo mismo que yo tenga alumnos que lleguen ya con primaria o que perdieron la vista y siendo adultos porque así recuerdan más su entorno, pero con ellos fue empezar de cero y se avanza muy lento”.

Actualmente cuenta con 14 alumnos con clases los lunes y los jueves.

Ella, además, enseña orientación y movilidad, esto es, el uso del bastón. “Es muy difícil desplazarse por las calles porque las banquetas están invadidas, hay locales que invaden la acera con rejillas y maniquíes, entonces uno debe aprender a salvar estos obstáculos”.

Opinó que ahora hay un poco más de conciencia y que eso ha provocado que ya haya más personas discapacitadas moviéndose por la calle; “el curso lo doy primero en DIF, luego los saco para enseñarles a cruzar las calles y ahora he logrado que cuatro personas más ya circulen en la calle, antes no lo hacían porque es muchísimo el miedo a los obstáculos; a mí me da mucho gusto que ya se hayan animado”.

Su labor de docencia ahora la lleva a pensar que son necesarios más cursos. “INAEBA atiende sólo a mayores de 15 años, pero también hay niños que necesitan estos, incluso personas que ya terminaron la educación básica y quieren aprender braille. Hoy tengo a tres personas a las que les doy de manera gratuita la clase de braille”.

María de la Luz además de su vida marital, sus clases de braille y de orientación, está estudiando en línea la licenciatura en Administración del Capital Humano en línea; lleva 22 de 41 módulos y sonríe al comentarlo, una de esas sonrisas de seguridad que dicen “también voy a terminar eso”.

