Margarita Rionda reiteró que por el momento continúa trabajando en su distrito y a un año de la legislación

Guanajuato.- La diputada local del PAN, Margarita Rionda Salas, ‘destapó’ su aspiración para contender por la Presidente Municipal de Guanajuato capital en el 2024.

Así lo señaló al concluir su informe de actividades legislativas que rindió ante ciudadanos de Guanajuato capital y de Dolores Hidalgo. Destacó las acciones realizadas durante el primer año, en los ejes de atención a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en los rubros de educación y seguridad.

“En mis aspiraciones (…) soy aspirante y mi partido va a decir, como decimos coloquialmente, uno propone y los panistas disponen”.

Margarita Rionda reiteró que por el momento continúa trabajando en su distrito y a un año de la legislación, ha habido buenos resultados.

“Ya para el 2024, mi partido va a decidir. Ellos van a seleccionar a las personas idóneas, correctas y los perfiles propicios para esa época, ahorita es trabajar. Estamos en una diputación y ahorita es darles resultados a la gente”.

Distrito fortalecido

Durante sus “Diálogos sobre acciones legislativas”, la legisladora panista mencionó que gracias al esfuerzo y el trabajo en conjunto con la ciudadanía en tan solo 12 meses, el distrito VIII que abarca Guanajuato capital y parte de Dolores Hidalgo, se fortalece y trasciende.

“El espíritu de esta diputación, es el trabajo cercano con la gente. Es algo que nunca debe cambiar, porque la gente ya está cansada de esa vieja política, de aquellos políticos que no cumplen, que se esconden y que solo aparecen para pedir el voto de la dádiva por encima de la gestión, ya basta de ese político”.

En el tema de apoyo a las mujeres, dijo que han sido ellas un pilar para su diputación, por lo que los apoyos sociales para techos de vivienda, becas y otros tienen un impacto casi inmediato.

“Yo soy una diputada que no le teme a este tema, para mi es una prioridad para que las y los cuevanenses y dolorenses puedan salir a las calles, ir a sus trabajos o estar en sus propias casas y tener la certeza que su familia está a salvo y también ellos. No me tiembla la mano, no me dejo intimidar”.

Dijo que, en la búsqueda de la paz, se debe fortalecer la vinculación con la sociedad civil organizada y reconocer la trascendencia de su participación.

Respecto al rubro de educación dijo que hay cientos de padres y madres de familia que no tienen los recursos para mandar a sus hijos a la escuela. Por otro lado, hay planteles educativos que no tienen bardas, techos, tienen aulas malas condiciones, por ello, recordó que presentó un exhorto para que se aumente el presupuesto desde la federación y para que se retome el programa Escuelas de Tiempo Completo, por mencionar algunas de las acciones realizadas.

