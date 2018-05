Renuncia Margarita; partidos pelean votos

Rechaza haber negociado su salida de la contienda; llamó a sus simpatizantes a sufragar en total libertad

Redacción

Ciudad de México.- La candidata independiente, Margarita Zavala, renunciará a su aspiración a contender por la Presidencia de la República.

Los presidentes nacionales del PRI y PVEM, dos de las tres fuerzas políticas que conforman la coalición Todos por México y que impulsan la candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, invitaron a Margarita Zavala a sumarse a la campaña del exsecretario de Hacienda, luego de la renuncia de Zavala a la contienda electoral por la presidencia de México.

Fernanda Caso, representante de Zavala ante el INE, confirmó a El Universal que deja su candidatura. “Es una decisión valiente y de gran arrojo”, dijo Caso.

Durante su participación en el programa Tercer Grado de Televisa, que será transmitido esta noche, la expanista envió un mensaje a los ciudadanos y dijo que retiraba su candidatura por congruencia y honestidad.

Con esto, dijo, deja en libertad a los que la apoyaron y así tomen su decisión en libertad.

“Por eso he decidido, y aprovecho para decirlo aquí, de decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia y de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México”, explicó en un extracto del programa que será transmitido esta noche.

Este miércoles por la mañana, durante un avance del programa televisivo Tercer Grado, de la cadena Televisa, la candidata Margarita Zavala anunció que dejará la contienda electoral. Zavala fue la primera aspirante en lograr una candidatura presidencial por la vía independiente, después de 33 años de militar en el PAN.

La invitación

Luego de darse a conocer la renuncia de la expanista, El Economista cuestionó al líder del PRI, René Juárez Cisneros, sobre la presunta invitación que se le hizo a Margarita Zavala para sumarse a la campaña del candidato presidencial, José Antonio Meade.

—¿Hay invitación abierta? —se preguntó al líder priista, René Juárez Cisneros.

—No sólo a ella, sino a todas aquellas mexicanas y mexicanos que amen este país y que no quieran saltos al vacío, que estén de acuerdo en que se requiere congruencia y no ocurrencias, que se requieren propuestas y no improvisaciones, que se requiere confianza, certidumbre, respeto a la ley y no anarquía y no impunidad. (…) Ojalá y este apoyo se dé para un hombre como Pepe Meade.

—¿No teme que, por el contrario, Margarita vaya a apoyar la campaña de Anaya? Por su pasado panista —se le insistió, apenas conocida la noticia del retiro de la contienda de la candidata presidencial independiente.

—No sé lo que vaya a pensar. Soy muy respetuoso, pero la invitación está abierta.

Carlos Puente, del PVEM, coincidió en que la invitación a la esposa del expresidente Felipe Calderón está abierta para que apoye a Meade Kuribreña, entrevistado en Cuernavaca, al término de un acto proselitista del candidato presidencial, quien eludió las preguntas a voz en cuello de la prensa, ávida de conocer su reacción sobre la declinación de Margarita.

En un video en Facebook, Zavala reconoció que no había posibilidad para ella de ganar esta elección.

Deja su casa de campaña; la acompaña Felipe Calderón El Universal Ciudad de México.- La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, abandonó su casa de campaña junto a su esposo, el expresidente Felipe Calderón. El ex presidente llegó de improvisto a su casa de campaña a bordo de su camioneta y no hizo ninguna declaración a las 14:20 horas del miércoles, y aproximadamente una hora después se retiró. Margarita Zavala grabó un video para posicionar su retiro de la campaña y posteriormente salieron juntos en la camioneta. Previamente el ex mandatario expresó su reconocimiento y cariño para su esposa, ante la decisión de dejar la contienda presidencial como candidata independiente. En su cuenta de Twitter escribió: “Es una mujer valiente, de una enorme honestidad política, que siempre decide pensando en lo que es mejor para México”. Agregó que aún hay mucho que hacer hacia delante. Calderón apoyó a su esposa reiteradamente en sus redes sociales, con mensajes en los que respaldaba sus propuestas.

Imposible reimprimir boletas; aparecerá en 93.1 millones Por resultar prácticamente imposible, en tiempos y costos, mandar a reimprimir las 42 millones de boletas que hasta el cierre de trabajos de hoy ya se imprimieron con el logotipo y nombre de Margarita Zavala, consejeros del INE acordaron no modificar el diseño de la papeleta de votación. Así, en las 93.1 millones de boletas presidenciales que se usarán en la elección aparecerá Zavala, al igual que en actas de casilla, cuadernillo de operaciones y toda la papelería electoral. Cada boleta cuesta 79 centavos, por lo que el INE ha invertido en la producción 33.1 millones de pesos, gasto que –en caso de haber optado por la reimpresión- tendría que realizar nuevamente y adquirir más papel seguridad (como el que se usa para los billetes) en Papelera de Chihuahua. Ayer por la mañana se tenían 37 millones de boletas ya impresas y al cierre del día en Talleres Gráficos de la Nación la suma es de 42 millones de papeletas. En reunión privada se dijo que la salida de Zavala implica decisiones encadenadas, incluso en capacitación de funcionarios de mesas de casilla y en la forma en que se contabilizará la votación, por lo que se perfila que se acuerde anular los votos emitidos a favor de la excandidata.

Todo mi respeto, mi admiración y cariño para @Mzavalagc . Es una mujer valiente, de una enorme honestidad política, que siempre decide pensando en lo que es mejor para México. Hay mucho qué hacer hacia delante” Felipe Calderón, Expresidente de México

Reconocemos a @Mzavalagc por su trascendente participación. Respetamos la decisión de retirar su candidatura. Pasará a la historia como la primera candidata independiente y por renunciar al financiamiento público” Gustavo de Hoyos Walther, Líder de la Coparmex

Yo creo que no (genera incertidumbre), lo que va dando, al contrario es certidumbre de hacia dónde va perfilando una elección democrática” Alfonso Navarrete, Titular de la Segob

A todos los seguidores de Margarita ayúdenme si son independientes y les gusta este tema, si son independientes bienvenidos para acá, vamos a vencerlos, échenle ganas” Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, Candidato presidencial independiente