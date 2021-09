1.- Marchar juntos ahora

Alvar Cabeza de Vaca

Con base en el III Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, resalta que en 18 entidades de la república redujeron los homicidios dolosos; en seis de ellos se concentraron 50 por ciento de los delitos, donde Guanajuato sigue en 1er lugar en 2021 con 2 mil 098 asesinatos. Señaló que desplegarán las fuerzas militares y la GN a las entidades con más homicidios. Ahora, en el estado se anunció la actuación de los militares de septiembre a diciembre del año.

Ante el intento del Ejército Mexicano de imponer su presencia en las plazas de la entidad, en particular Celaya, Salamanca, Irapuato y León, se presenta una oportunidad para que los mandos federales y estatales impulsen operaciones de gran envergadura con la finalidad de atacar a fondo la inseguridad, violencia e impunidad. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, encontrará al volver de su gira por Europa una coyuntura para establecer el vínculo entre los tres niveles de gobiernos.

La presencia de los militares de la SEDENA tiene alto sentido estratégico, como las ayudas a damnificados. La oportunidad la pintan y, ojalá, el secretario Alvar Cabeza de Vaca le halle la cuadratura.

2.- Costosa obsesión

Mauricio Guzmán Yáñez

A unos días de que deje su condición de consejero y presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, está dejando sendas encomiendas a sus compañeros y su sucesor: calificar las firmas que acompañarán a tres solicitudes de plebiscito, dos tocantes al Nuevo Museo de las Momias y uno sobre la concesión del alumbrado público en Dolores Hidalgo.

Las peticiones, de alcanzar los requisitos que marca la Ley de Participación Ciudadana, se traducirán en un costo adicional al gasto del IEEG, financiado por los contribuyentes del estado, como si de una elección municipal se tratara. Es posible que la petición de Raúl Luna Pavón, excandidato de Fuerza X México, sobre la contratación del crédito para la construcción del museo guanajuatense, no pueda atenderse, sería sobre algo probablemente consumado.

Sobre el mismo tema del museo, podría avanzar la de la celayense regidora electa de Morena y representante de comerciantes, Paloma Robles Lacayo, siempre y cuando junte 3 por ciento de firmas, comprobables, de ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral del municipio; luego, convenza de ir a votar a más del 50 por ciento de los empadronados, para finalmente obtener el apoyo a su moción con más del 60 por ciento de la votación, haciéndola vinculante al acto de gobierno. Eso sí, de no ganar la propuesta, el costo de todo el proceso será adicional a lo que costará el Nuevo Museo, sólo que, en este último caso, si se recuperará la inversión, el plebiscito va a fondo perdido.

3.- Final de temporada

Lorena Alfaro García

En 27 días termina el segundo episodio de 2 que encabeza, Ricardo Ortiz Gutiérrez y su tercer trienio como alcalde de Irapuato, sin embargo, el final del último se ha distinguido por su proyecto deportivo -en especial de fútbol- que el gobierno municipal intentó coronar con un equipo profesional jugando en el estadio Sergio León Chávez. El sueño nutrido por la administración municipal no se realizará por la serie de conflictos emergentes, inexperiencia, incluidas maledicencias.

De la mano del regidor y exárbitro FIFA, Francisco Chacón, el gobierno fresero hizo amarres y conectes, a fin de atraer un equipo profesional, capaz de ganarse el corazón de los aficionados de la “trinca” hasta de los hijos de la mermelada y brillar en un estadio restituido. Fueron con una franquicia que resultó vetada por la Federación Mexicana de Futbol y pese a sus triunfos le negaron el ascenso. Con Alebrijes no hubo posibilidades de éxito.

Las ilusiones quedaron rotas definitivamente cuando la FMF desveló que el Club Irapuato no entra a la Liga de Expansión, porque no cumplió su dueño, Fernando San Román, quien se hizo a un lado. El gobierno que toma posesión en octubre, presidido por Lorena Alfaro, más sosegada, pues la Sala Superior del STEPJF calificó su triunfo electoral como válido, tendrá desde antes la “última palabra”.

Valija. Se sabía

En el estado de Guanajuato, durante los primeros diez días del año escolar y el regreso a clases presenciales, se han detectado 168 contagios de COVID-19 en 29 municipios. Se sabía que ni las medidas más extremas de seguridad sanitaria en las escuelas detendría los contagios en medio de una tercera ola de la pandemia. Ya había sucedido con el retorno a la “nueva normalidad” laboral, en junio de 2020, las empresas aplicaron medidas, pero los trabajadores se infectaron en sus desplazamientos externos y llevaron a sus centros laborales la enfermedad.

Ahora, buena parte de la población económicamente activa está vacunada o en proceso de serlo. El problema es que, en el caso de los estudiantes, la mayoría no lo están y parece que no hay interés del gobierno mexicano en vacunar a los menores de edad a la brevedad, lo que los deja indefensos ante el coronavirus. La jefa estatal de epidemiología en el estado, Fátima Melchor Márquez, apuesta a que las medidas en las escuelas impidan brotes en estas; pero, ante aquellos estudiantes asintomáticos, pero transmisores, no hay defensa. La semana pasada, la inaugural, se acumularon 14 casos, esta semana ya eran 168, un aumento de mil 200 por ciento en siete días y contando.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

El próximo 25 de septiembre asumirá la condición de diputada local por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado y lo hará aún con la aureola de dirigente tricolor en el estado, a donde llegó hace casi tres años con la delegación del CEN para organizar a un maltrecho partido. Sabe lo que es ser diputada local, lo fue en San Luis Potosí entre 2012 y 2015. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, cabeza del Comité Directivo Estatal del PRI, el día de su unción como diputada local guanajuatense, cumplirá precisamente dos años de haber sido designada delegada con funciones de presidenta del PRI estatal. Tal vez por ello, debiera darle más sentido de unidad a su actuación política.

Al hablar de “estridencia” entre priistas que se han opuesto a su designación como plurinomial y juntarlos con los que portaron otros colores en la competencia electoral, no alienta la reconstrucción pretendida. La cosa es sencilla, ahí están los estatutos. Todo militante que haya contendido contra el PRI, queda fuera del partido. La cosa es cumplir el procedimiento, sin estridencia y apego al derecho electoral. Con el resto de la oposición interna, Ruth Tiscareño debe saberlo: las reglas de la democracia funcionan y fortalecen a las instituciones.