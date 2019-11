Marchan salmantinos ante injusticias e inseguridad

Tan solo medio centenar de personas se unieron para pedir por la paz del municipio; entre quienes asistieron se encuentran familiares y conocidos de Alma, quien fue víctima de una bala perdida

Cuca Domínguez

Salamanca.- Con una marcha pacífica que recorrió de la colina Bellavista hasta el jardín principal, medio centenar de salmantinos exigieron seguridad e incluso la salida de la alcaldesa. Concentrados frente a la presidencia algunos hablaron de su experiencia con la inseguridad y la necesidad de recobrarla, de la exigencia a la autoridad e incluso de no pagar impuestos.

A esta protesta acudió Andrés Berrones, esposo de Alma Soledad Gutiérrez, la mujer que falleció luego de que fue alcanzada por una bala perdida, cuando estuvo cerca de donde un grupo armado acribilló a un grupo de jóvenes que viajaban en otro vehículo.

Una mujer que encabezó la marcha iba tapada de la cara, con una cartulina en la que se podía leer, “Beatriz exigimos la revocación del mandato, no cumpliste, no pudiste, Los salmantinos”, la misma que fue colocada en la puerta de la presidencia. Paradójicamente esta mujer exigía que los salmantinos salir a la calle y dar la cara para seguir exigiendo seguridad.

Además aseguró que éste fin de semana la alcaldesa estaba en una fiesta, “feliz y contenta, mientras los salmantinos estaban encerrados”.

Piensan en no pagar impuestos

El médico, Pedro Vidal que participó en la marcha, se pronunció a favor de no pagar impuestos, de ninguno de los 3 niveles, hasta que se cumplan los compromisos, “no podemos abrir nuestros negocios, no podemos trabajar como trabajábamos antes; si al gobierno estatal no le importan los salmantinos, no paguemos los impuestos estatales; si al municipio no les interesa la seguridad, no paguemos los impuestos municipales y a nivel federal igual”.

Y, es que dijo que hay compañeros médicos, clínicas particulares a las que ya les están pidiendo cuota, “por eso no voy a pedir a que me suceda a mí, para venir a manifestarme, lo que ya ha pasado es suficiente para como sociedad unirnos”, precisó.

Lamentan la poca asistencia

Luego lamentó la poca asistencia, “ni modo que estemos esperando que venga el Papa para que solucione este problema. Salamanca es nuestra pequeña patria y la tenemos que defender”, dijo.

En tanto Coral Valencia, excandidata a alcaldesa por el PRI y quien también acudió a esta marcha, que además ha sido víctima de la inseguridad, cuando hace poco más de un año fue despojada de su camioneta a punta de pistola cuando viajaba con sus hijas, dijo que acudió como una ciudadana más, porque la inseguridad genera mucha impotencia “Esta marcha es un grito ciudadano de exigencia de seguridad”.

Exigen justicia para Alma

Enrique Herrera y quien conoció a Alma Soledad Gutiérrez desde hace 5 años por coincidir en el gimnasio al que ambos acudía, además de que su hija iba en la misma escuela que su hija, lamentó este terrible hecho por ello participó en esta movilización para exigir justicia.

“Alma fue mi alumna, conviví con ella y nadie pensó que ese sería su último día, fue algo muy fuerte para nosotros, por ello tuve junto con otra compañera la iniciativa de la marcha. Queremos que la gente sepa que queremos paz en Salamanca, estos daños a terceros no deben de estar pasando, Alma dejó una niña de 8 años, por ello la exigencia es que haya más seguridad, que los policías sean más, que haya luz en las calles”

