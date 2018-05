Marchan por los 43 a 44 meses de su desaparición

El gobierno no tiene voluntad ni interés de alcanzar la verdad. No es posible que a estos 44 meses no se tenga una respuesta, dijo el padre de uno de los estudiantes desaparecidos

Ciudad de México.- El movimiento por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, no está con ningún partido político y no es algo que se pueda negociar, por lo que la demanda de su presentación con vida seguirá hasta que los jóvenes regresen a sus casas, aseguraron ayer familiares.

En una marcha en la Ciudad de México, al cumplirse 44 meses de la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero el 24 de septiembre de 2016, Melitón Ortega, padre del normalista Mauricio Ortega, dijo que no permitirán que el Estado cierre el caso, por lo que las movilizaciones en dependencias federales y

manifestaciones seguirán en todo el país.

“El gobierno no tiene voluntad ni interés de alcanzar la verdad. No es posible que a estos 44 meses no se tenga una respuesta, pero no vamos a permitir que este gobierno intente cerrar el caso, queremos de regreso a los 43”, aseveró.

