Marchan por los 43 a 44 meses de desaparición

Ciudad de México.- El movimiento por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, no está con ningún partido político y no es algo que se pueda negociar, por lo que la demanda de su presentación con vida seguirá hasta que los jóvenes regresen a sus casas, aseguraron familiares de los normalistas.

En una marcha en la Ciudad de México, al cumplirse 44 meses de la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero, Melitón Ortega, padre del normalista Mauricio Ortega, dijo que no permitirán que el Estado cierre el caso, por lo que las movilizaciones en dependencias federales y manifestaciones seguirán en todo el país.

“No estamos con ningún partido, la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos no se puede negociar ni se pide vender la vida de los 43. El gobierno no tiene voluntad ni interés de alcanzar la verdad. No es posible que a estos 44 meses no se tenga una respuesta, pero no vamos a permitir que este gobierno intente cerrar el caso, queremos de regreso a los 43”, aseveró.

Metolia Carrillo, madre de Luis Ángel Carrillo, señaló que muchas personas recomiendan a los familiares de los normalistas que “lo superen y que se resignen”; sin embargo, afirmó que esto nunca pasará porque todos los días ella está esperando saber.

“No puedo superar no volver a ver a mi hijo. Algunas personas nos dicen que lo superemos, pero cada instante pienso en mi hijo. No podemos dejar que el gobierno se salga con la suya”, expresó.

Agregó que hay 43 padres y madres que todos los días desean saber dónde están sus hijos, “por lo que nos duele ver que cada día hay más madres buscando hijas desaparecidas y eso a nadie se le desea”.