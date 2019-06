Marchan exigiendo respeto a espacios deportivos

“Sí a la guardia nacional, no a la donación de los campos nuevos” decían más de mil 500 manifestantes, aunque afirman que las canchas no se tocarán, planean en la zona una prepa militarizada

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Con una manifestación pacífica en la que participaron más de mil 500 personas, deportistas pertenecientes a las ligas de futbol y sus familias, piden a las autoridades municipales que se respeten los ‘Campos Nuevos’ luego de que parte del terreno fue donado a la guardia nacional para la construcción de sus instalaciones; a pesar de que se les había informado que los campos deportivos no se tocarán, señalan que no tienen certeza pues se ha dado a conocer un proyecto integral que podría incluir una escuela militarizada, destacan que no están en contra de la guardia nacional, solamente que se les asigne otro terreno.

Luego que durante la pasada sesión de ayuntamiento se aprobara la donación de dos hectáreas de terreno dentro del predio deportivo denominado ‘Campos Nuevos’, para las instalaciones de la guardia nacional, causó incertidumbre de parte de las ligas de futbol del municipio al no saber si será afectadas las áreas de las canchas, días después autoridades municipales descartaron esta afectación al señalar que se utilizaría un espacio que estaba destinado al beisbol y que no se utiliza desde hace 20 años, por lo que los deportistas señalaron que se debería activar este campo y destinar otro predio a la guardia nacional.

Bajo esa exigencia y para pedir mayor apoyo al deporte y la dignificación de los espacios deportivos, los integrantes de las cuatro ligas de futbol de Salamanca que alberga a 215 equipos de 150 ligas deportivas, entre las cuales hay equipos de veteranos, infantil y femenil, caminaron desde afuera del estadio de la Sección 24 hasta la presidencia municipal.

Potando lonas con leyendas como “Sí a la guardia nacional, no a la donación de los campos nuevos”, “35 años de trabajo por el deporte, queremos más apoyo”, los contingentes recorrieron la calle Zaragoza, una de las principales vialidades de la ciudad.

Ya en el jardín principal, representantes de las ligas de futbol realizaron un mitin en el que reiteraron la petición al gobierno municipal de que se respeten sus espacios y sumar a las estrategias que tenga el municipio para fomentar el deporte.

“No estamos en contra de que la guardia nacional se instale en Salamanca, también necesitamos esa parte pero también nosotros somos fundamentales y un eje primordial, en todos los proyectos de los municipios y de los tres niveles de gobierno debe ir de la mano la seguridad y el deporte, entonces debemos sumar y no restar”, señaló Abimael López Rodríguez, Presidente de la Liga Salmantina de Futbol.

Invitaron a la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz a sentarse a dialogar y plantear acuerdos así como llevar a cabo proyectos en conjunto, “ella dice que tiene un proyecto integral de deporte, queremos participar por el deporte se Salamanca”.

A esta manifestación pacífica se sumaron familiares de Rodolfo Prieto Cervantes, quién fuera el principal impulsor para obtener este espacio deportivo hace 35 años.

