Integrantes de la asociación civil Valores y Más marcharon en contra del nuevo modelo educativo de la SEP, pues elimina los grados escolares

León.- Integrantes de la asociación civil ‘Valores y Más’, marcharon desde la Calzada de León hasta la Zona Peatonal, para manifestarse contra el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sus integrantes aseguraron que ‘pretende a doctrinar a los niños y adolescentes desde las escuelas’ en temas que no son apropiados para su edad. La esposa del ex gobernador Miguel Márquez Márquez, Maru Carreño, representante de la A.C. Valores y Más, y explicó que la educación se decide desde los hogares.

“Platicando con mamás y papás, pidieron que nos levantáramos en contra de este modelo de la escuela mexicana…Lo que no queremos que haya este modelo porque no permite el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Quitan las materias, los grados, la evaluación y la plantean que sea grupal y no individual”, indicó. Agregó que, si no se miden las cosas de manera individual, no se pueden mejorar.

Para educar solo los padres

Maru Carreño sostuvo que desde las aulas no deben decidirse otros temas, así como la introducción de ideologías de género porque dijo ‘causarán confusión’. Además, no están de acuerdo en que la SEP elimine los grados escolares, las materias y las evaluaciones. Así como tampoco que los sanitarios sean espacios mixtos.

“No queremos que lo que engloban ellos, como llamarlo educación sexual se pretende ideologizar a las niñas y la juventud…No queremos que despierten a los niños y que los confundan sobre todo”, resaltó.

Los padres participantes coincidieron que la educación de cualquier tipo corresponde a los padres de familia. Mientras que la escuela debe limitarse a enseñar materias como: matemáticas, español, física, química, entre otras.

También marchan en Acámbaro

En Acámbaro otro grupo de padres y madres de familia salió a las calles y gritó consignas como: “El pueblo bueno y sabio”, leyendas “A mis Hijos los educo yo “. Recorrieron varias calles desde la Plazuela de la Soledad que se ubica desde avenida Hidalgo y calle Omega.

Entre el contingente estuvo la diputada federal, Esther Mandujano Tinajero, quien criticó las políticas públicas que el Gobierno Federal aplica en prejuicio de la educación mexicana. Después el acto terminó en la Plaza Hidalgo con un mitin pacífico.

