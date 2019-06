Marcha propuesta por AMLO es una provocación contra EE.UU: Alejandra Reynoso

Además indicó que el presidente sigue hablando de clases sociales y dividiendo al país, por lo que no puede hablar de unidad

Irapuato.- La senadora Alejandra Reynoso consideró que la marcha por la dignidad convocada por Andrés Manuel López Obrador más que conciliar es un acto de provocación con los Estados Unidos, en lugar de estar diseñando políticas públicas en el tema migratorio que ya se salió de las manos.

“Debería estar haciendo su maleta para ir al G20 para entablar comunicación no sólo con Estados Unidos sino con más países”, señaló la senadora.

“No es posible que quiera montar un evento por la dignidad del país en su evento del Bienestar, primero es una falta de respeto, y segundo, de lo que se trata es de hacer diplomacia, no es hacer eventos populistas, lo que se trata es hacer con inteligencia marcar la ruta por la que México debe fortalecer esa relación y esa confianza con Estados Unidos no es con una manifestación o una marcha en la frontera que me parece es ir a provocar no a conciliar, pero no entiende”, comentó.

Indicó que el presidente sigue hablando de clases sociales y dividiendo al país, por lo que no puede hablar de unidad.

La senadora comentó que el tema migratorio es un problema que no se puede atender como algo interno de cada país, sino que se tiene que revisar desde una perspectiva exterior y que se tuvo que atender desde mucho antes.

