En la marcha del Día del Maestro el MDTEG exigirá la instalación de una mesa negociadora con el Gobierno Federal y que respeten los acuerdos

Cuca Domínguez

Salamanca.-En la asamblea regional, los maestros del Movimiento de Bases Magisteriales aglutinado en la CNTE, acordaron marchar en la Ciudad de México el 15 mayo para exigir la instalación de la mesa negociadora con el Gobierno Federal.

Lo anterior, como parte de las actividades por el Día del Maestro, además confirmaron que participarán en la contienda por la dirigencia de las secciones 13 y 45 del Sindicato n de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Para que el 15 de mayo, Día del maestro festejes su día luchando, protestando y exigiendo a la Presidencia de la República la reinstalación de la mesa de negociación entre Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE”, dijo Vicente Díaz Quiñones, dirigente del movimiento en el estado.

AMLO invita la CNTE a la entrega de reconocimientos

Agregó que de última hora el presidente Andrés López Obrador invitó a la CNTE para estar en la entrega reconocimientos a maestros el 15 de mayo.

“No hemos decidido si asistiremos o no, porque no ha cumplido con los acuerdos que se han tenido en la mesa de trabajo, que para empezar no se ha instalado: que no se olvide que hay maestros cesados, hay pendientes en seguridad social y varios puntos que no se han resuelto…No se olvide la nefasta Ley del USICAMM, dentro de esta el régimen de excepción laboral, el artículo 3º Constitucional, por lo que no se ha decidido si se acepta o no la invitación”, precisó.

Díaz Quiñones comentó que el MDTEG implementó un plan de acción para realizar asambleas regionales en el estado e informar las afectaciones a sus derechos como trabajadores al servicio del estado.

Estas se han llevado a cabo en las zonas norte, noreste que abarca San Luis de la Paz, Victoria, Santas Catarina, Tierra Blanca, Atarjea, Xichú, Dr. Mora y San José Iturbide; así como en León, Salvatierra , Comonfort y Salamanca.

Contendrán dirigencia seccional

La CNTE contendrá con una planilla en las secciones 13 y 45 la dirigencia seccional, ”sabemos que con un reglamento amañado por parte de los charros que actualmente la dirigen, pero creemos que tenemos la oportunidad de arrebatar esa dirigencia seccional”.

“Hasta este día no se tiene fecha para su realización porque son fechas que ocultan los dirigentes seccionales y nacionales, pero creemos que puede realizarse a finales de este ciclo escolar o a principios del siguiente ciclo”, comentó.

