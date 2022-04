PRIMER STRIKE. Hace 8 años, previo a la elección de 2015, el abogado leonés Marcelino Trejo Ortiz sonó para ser candidato

a diputado local por el partido Verde en los tiempos en los que la mano de Beatriz Manrique pesaba fuerte en el tucán.

Finalmente, Trejo Ortiz no llegó a un acuerdo con los del tucán y se desistió de su objetivo.

SEGUNDO. Antes de 2021, el abogado encabezó un bloque afín a Ricardo Sheffield quien buscaba desde 2019 tener un grupo fuerte para repetir la intentona de ser candidato a gobernador en 2024.

PECADOS. Pero la apuesta falló en parte porque a Sheffield se le rebelaron las fuerzas vivas internas de Morena que no querían que agandallara nada pero también por algunos errores propios que dejaron descobijado a Marcelino Trejo que abandonó el proyecto con maneras poco amistosas. En otras palabras, su aportación a formar redes y equipo con el expanista no tuvo una correspondencia de parte del titular de Profeco.

NUEVOS COLORES. Este finde semana, Trejo Ortiz celebró en grande su cumpleaños y ahora no fueron morenistas ni verdes los asistentes al ágape de más de 200 personas.

ALGUNOS COMENSALES. Destacó la asistencia del exembajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra; del secretario general del Congreso Christian Cruz y Jorge Luis Martínez Nava.

RUMORES. No se trató de ningún predestape. Lo que suena en el ambiente es que Marcelino Trejo ahora estaría buscando una posición con Movimiento Ciudadano, partido al que le urgen mejores cuadros pero también recursos económicos porque si no hay dineros no hay manera de dar la batalla.

ANTECEDENTES. Así que, anote el dato para cuando se ofrezca. Ya veremos si la tercera es la vencida para este abogado que ya 2 veces se estrelló con la hoguera de vanidades de a partidos.

VACUNAS: RETO SUPERADO

LISTO. El delegado de Programas del Bienestar del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez respira hondo. No habrá problema de

que se apliquen en Guanajuato las 463 mil vacunas disponibles en el estado en este momento y evitar con ello que vayan a caducar.

RIESGOS. Una semana después de que el propio secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz advirtiera de la cifra inédita de biológicos que había en el estado podía caducar si la población no respondía al reto, el funcionario federal dijo que el diagnostico del secretario era correcto pero ya se superó positivamente y se espera que al cierre del mes se apliquen la totalidad de las disponibles.

DEL OTRO LADO. De acuerdo a cifras oficiales, de los 9 municipios en los que está la campaña de vacunación en el bloque de edad de 18 a 29 años, de Astra Zeneca se tenía hasta el viernes un avance del 87.8%, es decir 348 mil 862 mientras que de Sputnik V se habían aplicado 17 mil 400 para un porcentaje de 81.8%.

LA DEL ESTRIBO…

Ernesto Prieto Gallardo está retando a todos los panistas que se encuentra en el camino a debatir sobre el fracaso de la 4T. Erandi Bermúdez le tomó la palabra y lo hicieron en una estación radiofónica de Irapuato.

Pero el dirigente panista Eduardo López Mares no aceptó el reto de su homólogo porque, en territorio comanche dice que con Prieto no va ni a la esquina.

Algo de razón tiene López Mares porque Prieto no quería irse de su gusto de la diputación local. El morenista litiga en tribunales que pueda tener 2 chambas simultáneamente.

Y como no puede subir 3 veces a la tribuna como le hacía antes, con alguien se querrá subir al ring a partir de ahora.

ENRIQUE ALFARO: EL ZAPOTILLO Y EL 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro puede presumir que se mantuvo congruente a su postura mostrada desde que era alcalde de

Guadalajara hace 6 años.

Hace un sexenio se manifestaba como un activo opositor a la presa El Zapotillo, la obra de infraestructura que fue por muchos años y en algún sentido sigue siendo, la alternativa más importante de abasto para León y Guadalajara.

“Exhortamos a la Conagua y a la Semarnat a que antes de tomar cualquier decisión o continuar con el proyecto de construcción

del Acueducto Zapotillo – León, acaten de inmediato las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, mismas que este gobierno municipal avala y adopta como parte de nuestra postura institucional”, citaba el comunicado publicado por Alfaro.

“Antes de que intenten desviar hacia otros estados el agua de una presa construida en nuestro territorio, tiene que quedar muy claro que en Guadalajara vamos a defender lo que nos corresponde, porque tenemos que garantizar el abasto de nuestra gente. Tampoco vamos a permitir que sigan engañando a los ciudadanos de los Altos de Jalisco”, decía la publicación.

En aquel momento, el entonces gobernador Miguel Márquez, lo minimizó y no quiso responderle al alcalde jalisciense. “Lo que quiere es foro este cuate y no se lo vamos a dar. El agua ya está establecida mediante decreto, el agua es de Guanajuato y punto y se acabó. Que vaya a buscar foro a otro lado”.

A la vuelta de los años “ese cuate” se convirtió en gobernador de su estado e hizo buenas migas con Diego Sinhue, que sucedió a Miguel Márquez. Diego y Alfaro se convirtieron en aliados y parecían tener la misma sintonía en el Zapotillo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador que pedía a los mandatarios ponerse de acuerdo y que su gobierno empujaría el proyecto.

El desenlace de ese episodio fue inesperado porque no fue suficiente el acuerdo entre gobernadores. Como era de esperarse, López Obrador respaldó a los pobladores de las comunidades afectadas e hizo morder el anzuelo a Alfaro.

Y es que el ejecutivo federal negoció directamente con Alfaro beneficios para Temacapulín mientras Diego Sinhue era excluido

de la alternativa. Hubo faena para el presidente porque desarmó fácilmente la alianza, abriendo una pugna entre Diego y Alfaro que ambos evitaron hacerla pública.

Enrique Alfaro no puede ser reconocido por la consistencia de sus decisiones.

SE FUE LA VEDA, TIEMPO DE INFORMES

Una vez que pasó el periodo de la revocación de mandato con los resultados ya conocidos y con ello el de la veda electoral que obligó

al gobierno estatal a diferir el informe del gobernador y al Fiscal Carlos Zamarripa a hacer lo propio con el suyo, en los siguientes días se definirán fecha y formato de ambos eventos.

El gobernador Diego Sinhue no estaba dispuesto a sacrificar la promoción de su cuarto informe para meterlo en la dinámica de la polémica de la veda y la revocación, aunque a toro pasado le hubiese convenido a ambos solo en materia de seguridad que sus informes fueran entre febrero y marzo a juzgar por los datos que se han presentado en marzo y abril en asuntos de violencia.

Durante febrero y marzo, Guanajuato experimentó asesinatos y hechos de violencia a la baja que Diego Sinhue presumió incluso a contrapelo de la veda. Febrero había sido el último mes con homicidios a la baja en esta racha que presumió Rodríguez Vallejo en los últimos meses. Para abril el panorama cambió, y en su informe así como el del Fiscal ya no podrán hablar de esa disminución consistente de homicidios aunque sí de la baja de ese tipo de delitos entre el primer trimestre de 2022 y 2021.

Una tendencia que hay que decirlo, no es exclusiva del estado porque a nivel global la violencia ha disminuido en todo el país pero la violencia ya parece tener como referente mayor el 2020 cuando se alcanzaron niveles nunca antes vistos.

Rodríguez Vallejo ha consolidado un perfil conciliador con la Federación. No se ha subido al ring gratis por el tema de los recursos y

literalmente ha abandonado los bloques de gobernadores que representaban un frente contra el lopezobradorismo.

Y es cierto, esos frentes como el Bajío Centro Occidente o la Alianza Federalista que tenía con el Bronco Jaime Rodríguez, Enrique Alfaro y

Javier Corral se diluyó porque algunos terminaron período o porque las causas de cada uno lo fragmentaron, ya quedaron en el olvido.

El mandatario ha optado por pertrecharse en su reducto mientras la 4T se endurece con algunos gestos en lo nacional. La oposición logró

asestar ese golpe al orgullo de la 4T al votar en contra la reforma eléctrica.

Para el PAN-Gobierno en el terruño, la apuesta será evitar justamente que eso ocurra en Guanajuato, es decir, que la oposición se una en bloque para evitar reformas o simplemente armar camorra.

Y esta historia comienza a cocinarse a la hora de negociar formatos de esos informes. Será interesante ver el reacomodo de espacios

y posicionamientos en este nuevo ajedrez.