Marca record de detenciones la Patrulla Fronteriza

México.- Ayer, la Patrulla Fronteriza americana registró más de 3 mil aprehensiones en la frontera con México, en la zona suroeste, marcando un récord de cifras en la última década.

Así lo anunció el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) por medio de su cuenta de Twitter, donde remarcó que el número superó los 3 mil 700 y es el total más alto alcanzado en un solo día en más de una década.

#BorderPatrol recorded more than 3,700 apprehensions along the Southwest Border yesterday—the largest single day total in more than a decade. pic.twitter.com/JqazvQtoGI

— CBP (@CBP) 27 de marzo de 2019