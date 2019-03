Marca Diego Sinhue agenda del Congreso

La LXIV Legislatura del estado de Guanajuato cumplió ya seis meses desde su instalación y la mayoría de las comisiones apenas han sesionado una vez al mes; incluso algunas unidas solamente lo han hecho una vez en todo el semestre

Anabel Reyes

Guanajuato.- A seis meses de haber iniciado la LXIV Legislatura del estado de Guanajuato, los diputados locales no parecen tener una agenda tan ocupada, al menos no en las distintas comisiones que en su mayoría no han sesionado más de una vez al mes.

Quien parece tener ímpetu por legislar es el gobernador, quien casi iguala a la bancada mayoritaria –la de sus compañeros de Acción Nacional-, en número de iniciativas y la supera en propuestas aprobadas.

La labor legislativa en medio año ha generado 112 iniciativas de las distintas fuerzas políticas y del gobernador, hasta el 21 de marzo se han votado en pleno 62 propuestas y 50 continúan en trámite.

El Poder Legislativo ha sesionado 21 veces, dos han sido reuniones solemnes y 19 ordinarias; una de las sesiones solemnes y cuatro ordinarias se dieron durante la diputación permanente, que es cuando el Congreso entró en su primer receso, del 31 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019.

Diego, muy presente

A pesar de tener un día menos en el cargo que los diputados locales, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene un récord de once iniciativas presentadas, de las cuales sólo cuatro siguen en trámite y siete han sido aprobadas, la que más tiempo lleva en trámite es la que propone el Sistema Estatal y los Municipales de Protección; este asunto contempla reformas a varias leyes de protección a minorías y familias.

En contraste, la bancada del Partido Acción Nacional, con sus 19 miembros solamente ha presentado 16 propuestas, de las cuales 12 continúan en trámite.

De vez en cuando

De acuerdo con la última actualización de las actividades de comisiones en la página del Congreso local, que es al mes de febrero de 2019, solamente tres han sesionado en más de 10 ocasiones: Hacienda y Fiscalización que preside la diputada Alejandra Gutiérrez 14 veces, Gobernación y Puntos Constitucionales que encabeza Libia Dennise García 13 veces y la comisión de Administración que tiene como presidente a Jesús Oviedo, 11 veces.

Resaltan también las comisiones que han generado cero dictámenes y tampoco han enviado alguno de la legislatura pasada al pleno, estas son: Asuntos Electorales, Atención a Migrantes, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano, Fomento Agropecuario, Juventud y deporte, Turismo y las unidas de Gobernación y Educación, y Justicia y Derechos Humanos, las dos últimas sólo han sesionado una vez.