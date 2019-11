Maradona renuncia al equipo que dirigía

Apenas el 5 de septiembre, el astro argentino fue anunciado como el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

México.- Diego Armando Maradona renunció el día de hoy como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata con sólo ocho partidos dirigidos, a razón de que el presidente del club, Gabriel Pellegrino, no se será parte de las elecciones que se llevarán a cabo el día sábado.

“Maradona dijo que si no había unidad renunciaba. Él y su gente intentaron que el club esté unido. La unidad fracasó, hay listas, el sábado hay elecciones y cualquiera de ellos dos (los candidatos a presidentes) va a elegir un técnico”, declaró Pellegrino a la prensa.

“Él se predispuso y dio un tiempo más para ver si había unidad. Él quería seguir trabajando, le gustó el club, tuvo una predisposición genial. Ellos siempre dijeron que se iban con los que vinieron. Cumplieron con lo que dijeron”, aseveró el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gabriel Pellegrino hizo el intento de que todas las facciones se mantuvieran unidas y que el ‘Pelusa’ siguiera como entrenador, sin embargo los detractores no quisieron llegar a algún acuerdo con el oficialismo.

Gabriel Pellegrino, presidente del club, confirmó la renuncia del Diego

“El club está mucho mejor que hace tres años, había que seguir trabajando. Si no podemos lograr la unidad quiere decir que no somos parte de la unidad. Nos corrimos, no se unieron. Creemos como dirigentes que el club tiene que estar unido”, finalizó Pellegrino.

El directivo se ha sentido muy conforme con el trabajo desempeñado por el ‘Pelusa’ que este año cumplió 59 años y que según Pellegrino, ha demostrado ser “el mejor de todos como persona”.

Hace apenas unos meses, el 5 de septiembre, Maradona fue anunciado como el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El club ha estado en peligro de descenso, con un muy pobre desempeño, a la llegada de Maradona al banquillo, Gimnasia ha perdido cinco partidos, 1-2 ante Racing Club, 1-2 ante Talleres, 0-2 ante River Plate, 0-1 ante Unión y 0-1 ante Estudiantes, a la par, ha conseguido tres victorias, 4-2 ante Godoy Cruz), 4-0 ante Newell’s y 3-0 ante Aldosivi, en la última jornada, el problema es que los Lobos siguen en riesgo de caer a la segunda división.

