Maradona critica el mal funcionamiento de selección Argentina

En conferencia de prensa, el astro argentino lamentó que la gente de Argentina crea en una selección carente de dirigentes y del mal prestigió que han mostrado

Redacción

Culiacán.- El argentino Diego Armando Maradona, técnico del equipo de Dorados de Sinaloa, criticó el mal funcionamiento que tuvo la selección Argentina después de perder por 3-1 ante Venezuela.

“Argentina no funcionó, no veo películas de terror. ¿Qué creían? ¿Qué le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo que está formado, y acá entraron por la ventana, no entraron ni por la puerta, y así Argentina no va a ganar ningún partido”, destacó.

“Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos, lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara, cuando no la debieran poner. La cara la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo”, mencionó.

Indicó que la “albiceleste” no merece el prestigio que tiene y que en algún momento sus excompañeros de selección y él le brindaron.

“Este equipo no merece la camiseta; (Oscar) Ruggeri, (Gabriel) Batistuta y (Nery) Pumpido la tienen tatuada, la tenemos tatuada, dimos la vida. Para que venga uno que no tienen idea y lo regale así, la verdad no me gusta, me pone triste”, sentenció.

Sobre el ‘Tata’ Martino, en su debut con la selección mexicana, Maradona comentó que está seguro que le dará grandes satisfacciones a México.

“Vi un equipo compacto, un equipo a lo ‘Tata’. Todavía falta que conozca más el futbol de aquí, que conviva con los jugadores, pero hizo un gran partido de inicio. Le salió bien. Hacerle tres goles a Chile no es fácil, tiene buena defensa, buen mediocampo”, acotó.

*Con información de Notimex