Mar de Galilea se desborda por primera vez en 300 años

Redacción

Colorado.- Esta vez no piden la libertad de sus seres queridos para que sigan con sus procesos de asilo; ahora es un asunto de vida o muerte. El coronavirus asecha entre una población que no cuenta con los espacios para una distancia preventiva entre ellos ni con protocolos de seguridad y menos con equipo para detectar posibles contagios.

La mexicana Rosa Trejo, quien se manifestó en Aurora, Colorado, junto con familiares de detenidos, cuenta que en el centro de detención “todos están desesperados, porque saben que hay varios infectados y no les dan tapabocas ni nada para protegerse”.

Jovana Carrasco, otra manifestante, relata: “Dicen que sacaron ya a un enfermo la otra noche y no les quieren limpiar –el lugar donde sucedió-; ellos solitos con su propia ropa andan aseando, según ellos, lo que pueden, pero sabemos que eso no sirve de nada”.

Por eso pide que liberen a quienes no tienen documentos, “cuando menos a los que no deben nada o no han cometido ningún delito, que no están fichados por ellos o por la Policía”.

Hasta el 10 de abril, sumaban 61 casos de coronavirus en los centros de detención para migrantes, de acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); la mayoría en centros en Nueva Jersey.

Tamara Spycer, vocera de la dependencia, ha dicho que están sometiendo a análisis a todos los detenidos, una versión que rechazan los internos y sus familiares.

“Lo que nosotros sabemos es que no les han hecho ninguna prueba, porque ni siquiera tienen los instrumentos para hacerlas”, asegura Trejo.

En otro centro, en Washington D.C., alrededor de 70 personas sin documentos se pusieron en huelga de hambre para exigir ser liberados; piden visas humanitarias, ser reunidos con sus familiares y detener los casos de deportación.

La Alianza del Pueblo de Colorado explica que las autoridades han dicho que al menos 90 personas ya han sido liberadas, “pero no tenemos los detalles de que sea cierto y de quiénes fueron”.

En Adelanto, California, salieron dos aprehendidos que presentaron síntomas del coronavirus. “Eso significa que algunos más ya están infectados y sólo es cuestión de tiempo para que presenten los síntomas”, lamenta Jovana.

La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, en inglés) alertó que “existe un riesgo altísimo para las personas encarceladas o detenidas”, por lo que ha exigido a la administración del presidente Donald Trump que liberen por lo menos a las personas más vulnerables, como enfermos y personas de la tercera edad.

“Esa acción se queda corta, [ya que] todos son susceptibles de enfermar y morir”, precisa.

*Con información de El Universal

LC