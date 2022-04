Manuel Bibriesca Sahagún reiteró que, desde su perspectiva, deberían ser encarcelados los conductores ebrios solo si cometen un delito

Fernando Velázquez

León.- Luego de que fueran excluidos de la campaña municipal para inhibir que quien tome alcohol maneje, el presidente de la Canirac León, Manuel Bibriesca Sahagún, descartó que haya algún tipo de rencilla con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

El 18 de abril el Gobierno municipal lanzó la campaña “Cuando tomes, no manejes”. Para ello convocó a distintas organizaciones empresariales que estuvieron presentes al anunciarla, entre las cuales no apareció la Canirac.

Lo anterior derivó en que Manuel Bibriesca Sahagún tuiteara:

“Aún y cuando Canirac no fue convocada a conferencia de prensa de nuestra presidenta municipal Alejandra Gutiérrez en donde presentó campaña ‘Cuando tomes, no manejes’, el sector restaurantero se suma a esta iniciativa”.

En entrevista, explicó que, según le dijeron autoridades municipales, lo anterior se debió a que les olvidó invitarlos.

“Yo con Ale (Gutiérrez) siempre he tenido una buena relación y la tenemos. Me dicen que fue un tema de agenda, que se les pasó invitarnos. La verdad a mí no me preocupa la situación de comunicación entre la alcaldesa y tu servidor. Ya está subsanado y la única razón de este tipo de campañas es hacer conciencia”, dijo.

Preparan su propia campaña

Sin embargo, negó que haya una mala relación con la alcaldesa y subrayó que la Canirac lanzará a principios de mayo su campaña de concientización para que no se mezcle el alcohol con el volante. Complementará la que realiza el Municipio.

Manuel Bibriesca Sahagún reiteró que, desde su perspectiva, deberían ser encarcelados los conductores ebrios solo si cometen un delito, pues dijo, si ni siquiera hay elementos suficientes para controlar a los delincuentes, sería injusto que se dediquen a agarrar borrachos en las calles.