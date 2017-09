Esto con el fin de eliminar los focos de propagación de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya

Redacción

SALAMANCA, Gto.- La Presidencia Municipal de Salamanca a través de la Dirección de Medio Ambiente en coordinación con la jefatura de Manejo de Residuos y el Centro de Acopio Municipal, mantienen trabajos de recolección de cacharros, dentro del programa de prevención de transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

María del Carmen Mejía Alba, titular de Medio Ambiente dio a conocer que la campaña de “Recolección de Cacharros” se ejecuta en coordinación con la jefatura de Reciclado en la que elementos de la dirección están pasando colonia por colonia recolectando recipientes como botellas, cubetas, llantas entre otros, en donde se pueda acumular agua y sean criaderos de larvas.

Publicidad

Dentro de estas acciones, la próxima semana estarán pasando con el siguiente itinerario: lunes de 9 am a 12 pm en colonia Albino García y Fraccionamiento El Vergel de 12 pm a 3 pm; martes 19 de 9 am a 12 pm colonia Las Reynas y colonia Aztlán de 12 pm a 3 pm; miércoles 20 de septiembre, de 9 am a 11 am Ampliación Bellavista, de 11 am a 1 pm colonia Las Granjas y de 1 pm a 3 pm calle Zacamixtle.

Jueves 21 estarán en la colonia Praderas del Sol de 9 am a 11 am para después pasar en la colonia Las Américas de 11 am a 1 pm y de 1 pm a 3 pm colonia Lázaro Cárdenas; de igual manera el viernes 22 estarán pasando en colonia Valle Dorado de 9 am a 11 am, colonia 1910 de 11 am a 1 pm y de 1 pm a 3 pm en colonia Felipe Ángeles.

Sumado a estos trabajos, por parte del programa “Una Llanta Menos” se han recolectado hasta el momento un total de 133 mil 420 kilos de neumáticos en las que se han puesto a disposición para su confinamiento y uso en otros procesos, previniendo así el estancamiento de agua que propicie la proliferación y criadero del mosquito transmisor de estas tres enfermedades que aquejan a distintos municipios del estado.

Mejía Alba añadió que estas medidas seguirán vigentes y en ejecución, manteniendo los rondines de recolección y recuperación de cacharros, así como la recolección de llantas, pidiendo a la ciudadanía su participación activa en la remoción y disposición de sus artefactos que ya no utilicen, ya que con estas medidas se da un gran apoyo en la prevención, creando conciencia en la ciudadanía, refrendando el compromiso de continuar trabajando por la salud de los salmantinos.