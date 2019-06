Mantiene ‘Toño’ Arredondo su puesto aun siendo investigado

El ex alcalde de Salamanca no será separado de su cargo como Subsecretario de Planeación y Operación para la Organización mientras se realizan las averiguaciones de constructoras que no son localizables; advierten que de encontrar anomalías será separado de inmediato

Daniel Vilches

León.- El ex alcalde de Salamanca y actual Subsecretario de Planeación y Operación para la Organización en el gobierno del estado, Antonio Arredondo, no será separado de su cargo mientras se realiza la investigación que hay por las empresas que constructoras que no son localizables.

Lo anterior, luego de que Correo publicó que los propietarios de las constructoras Gurta S.A. de C.V. y Rago Logistics of Building S.A de C.V., ambas denunciadas por incumplir con obras de drenaje y la construcción de una planta de tratamiento al cierre de la administración pasada, no viven ni son localizables en los domicilios que proporcionaron ante las autoridades fiscales.

Sin embargo, el ejecutivo guanajuatense señaló que de encontrarse anomalías o irregularidades el ex primer edil tendrá que atenderse a las consecuencias.

“Salamanca está realizando una auditoría integral por parte del gobierno del estado y yo lo he dicho públicamente, qué se lleve a cabo la auditoria y si hay consecuencias, quienes cometieron algún acto de ilegalidad tendrán que atenerse a las consecuencias”.

“Si existe alguna responsabilidad atribuida a él y existe alguna sanción tendrá que asumir las consecuencias y lo tendrá que hacer fuera de gobierno, pero mientras no exista una resolución sigue trabajando como subsecretario”, declaró.