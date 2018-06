Mantiene PC guardia en zonas inundadas

Sufren habitantes de El Cuije y La Luz por el desborde del río Laja

Luz Zarate

Celaya.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, realizó este viernes un sobrevuelo sobre las zonas afectadas y posteriormente se realizó la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil.

Celaya es uno de los municipios más afectados por las precipitaciones pluviales, y por ello está trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno en materia de Protección Civil para atender zonas como: los terrenos planta Honda, las comunidades El Cuije y La Luz; así como el libramiento Sur-Oriente.

Por ello, sesionaron el Comité Estatal y Municipal de Protección Civil, para realizar una evaluación y monitoreo permanente de las acciones que se emprenden para atender las contingencias por lluvias.

A través de un comunicado de prensa, se informó que se acordaron acciones de monitoreo permanente, la instalación de costalera en puntos críticos, reforzamiento de bordos y terraplenes, bombeo de agua en la zona y la habilitación de albergues temporales para familias damnificadas.

Y además, se mantiene la vigilancia y acciones de prevención en las zonas de La Cruz, Los Mancera, Los Ramírez, Moralitos, San Juan de la Vega, en las Bases de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de SEDENA.

Salen por miedo

Desde hace 15 años que se inundó Celaya, los habitantes de la zona sur del municipio no habían vuelto a repetir la historia. Hasta este viernes que el agua que se desbordó del río Laja alcanzó sus casas y el agua se introdujo hasta llegar a un metro de altura afectando sus pertenencias personales, muebles, su vivienda y su ganado.

En la comunidad de El Cuije, el agua alcanzó el metro de altura, desde la tarde del jueves vieron cómo comenzó a desbordarse del río, alcanzando las parcelas y ya para las 10 de la noche se tenía una altura de unos 50 centímetros que para las dos de la tarde ya era un metro. En esa comunidad resultaron afectadas unas 120 familias.

El agua, obligó a las personas a salir de sus viviendas y llevarse sus muebles y pertenencias que pudieron remolcar. Otros sólo veían a lo lejos cómo su patrimonio se estaba afectando.

“En la mañana nos tuvimos que salir a trabajar aquí a la Honda, pero como nos regresaron porque el agua comenzó a subir ahorita quisimos ir a sacar nuestras cosas de la casa pero ya no se puede, hay mucha agua y no tenemos cómo llevarnos los muebles, nos volvimos a regresar a la carretera para esperar que baje. Sí me dio miedo atravesar por el agua, es como de un metro pero la corriente va muy fuerte”, platicó la señora Verónica Serrano de la comunidad de El Cuije.

Se inundan también

En la comunidad de La Luz también hubo afectaciones, pues está al lado de El Cuije, ahí los vecinos se organizaron para ayudarse unos a otros para sacar las pertenencias y animales de quienes estaban más afectados. En esa zona habilitaron un albergue entre los propios habitantes debido a que el refugio municipal está muy lejos de su comunidad –prácticamente tendrían que atravesar de sur a norte y cruzar toda la ciudad.

“Oí en las noticias que no es inundación, a ver que vengan a ver cómo están los cuartos inundados, las camas muy mojadas, el agua nos llega a nosotros a la rodilla a los de aquel lado del río les llega a la cintura, si esto no es inundación, entonces qué es”, señaló Patricia González.

Otras comunidades afectadas con el desbordamiento del río son: San Juan de la Vega, Los Moralitos, San Miguel Octopan, San José de la Presa y Galvanes.

*EZM