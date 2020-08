Mantiene la Administración negociación con sindicatos

Roberto Lira / Luz Zárate

Celaya.- “Están echando a la basura nuestro trabajo y su salud”, señaló el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza ante la invasión y retiro de cintas de los espacios públicos que aún siguen clausurados.

A raíz del cambio en el Semáforo Estatal de Reactivación los espacios públicos municipales que habían estado cerrados en esta pandemia han sido invadidos por los ciudadanos retirando las cintas restrictivas y tirándolas a la basura.

“La gente llega y se ve toda la cinta de nosotros en un bote de basura… Y eso es lo que están haciendo con nuestro trabajo, lo están echando a la basura, aquí lo de menos es encintar de nuevo, pero de esta manera están echando ellos a la basura su salud”, comentó.

Irresponsabilidad social

Uno de los espacios que más vulnerado se vio fue la Alameda Hidalgo; Ortiz Oropeza precisó que ahí se autorizó el uso del pasillo exterior con el color naranja, sin embargo, los pasillos interiores, las bancas y los juegos infantiles no están habilitados y no deben usarse.

“Son situaciones que se nos complican por qué parte de la Alameda a lo mejor pudiera tener un buen uso de hasta el 50% de su ocupación pues la gente va a caminar a hacer actividad física, eso está permitido, pero desafortunadamente las personas aquí en el municipio, no todas, tomaron este cambio a color naranja como si ya estuviéramos en verde y ya no hubiera pandemia y ya no tuviese que cuidarse de nadie, esto es únicamente una muestra de la irresponsabilidad que tenemos muchos como ciudadanos”, señaló el funcionario.

El director enfatizó que es imposible tener una vigilancia permanente en estos espacios para que nadie haga uso de estos, además, con la contingencia la dependencia tiene personal limitado.

Piden separar residuos

Por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19, está suspendido el proyecto de separación de basura, pues por indicaciones de la Secretaría de Salud la planta separadora tuvo que parar actividades.

Con este proyecto se pretendía crear una nueva cultura en la ciudadanía, pero debido a que en este momento es riesgoso el proceso no se ha continuado, de hecho se está pidiendo que los cubrebocas y guantes no se revuelvan con el resto de los residuos y los entreguen en una bolsa por separado y marcados para que los recolectores no toquen esos residuos.

El director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel señaló que efectivamente no todos los ciudadanos participan en la separación de la basura, pero ya más personas están conscientes.

Rivera destacó que son muchas las personas que se dedican a pepenar basura o quienes separan los residuos orgánicos de los inorgánicos que aprovechan para venderlo, lo que provoca que lleguen menos residuos al relleno sanitario.

Choferes sin cubrebocas

A una semana que se hizo obligatorio el uso de cubre bocas en el transporte público, ahora son los choferes quienes no cumplen al 100% con la medida, pues muchos lo traen pero en el cuello.

Los usuarios se quejaron de que algunos choferes no usan este artículo para evitar contagios de Covid-19 y sólo se lo ponen cuando ven a los inspectores de las Brigadas de Salud.

Hasta este lunes, la Secretaría de Salud reportó que en este municipio hay dos mil 121 casos de coronavirus y 167 muertes.