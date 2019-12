Manny Pacquiao recibe su título en Ciencias Políticas y Administración

El boxeador subió una publicación en donde se muestra feliz por su nuevo logro y en la que motiva a sus seguidores a seguir sus sueños pues nunca es tarde para ello

Redacción

Filipinas.- El boxeador Manny demostró a todos que no sólo tiene una gran determinación para el deporte pues acaba de recibir su título en Ciencias Políticas y Administración de Gobierno por la Universidad de Makati en su natal país.

No pudo evitar compartir sus logros en las redes sociales, con emoción y orgullo se nos muestra en las fotos presumiendo su toga y birrete a sus cuarenta años de edad, enseñándonos así que nunca es tarde para cumplir los sueños.

En la publicación también dedicó un mensaje para motivar a todos sus fans que tienen alguna meta o quieren lograr algo especial.

Comenta que su siguiente objetivo en la mira es seguir con la maestría y también, como es evidente, intentar conseguir ser el presidente de Filipinas.

Let us engrave this in our hearts: It is never too late to dream bigger dreams. It is never too late to accomplish our dreams. LIVE YOUR PASSION, not just for yourself, but for your family and for our country.

Bachelor of Arts in Political Science- Local Government Administration pic.twitter.com/p5UwnpbP65

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 11, 2019