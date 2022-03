López Obrador criminalizó un año más las manifestaciones del 8M y aseguró que ya preparan marros, sopletes y hasta bombas molotov

Staff Correo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las manifestaciones del 8M hay grupos contra su gobierno que preparan marros, sopletes y bombas molotov. Esto, tendría el fin de “proyectar la imagen de un México en llamas”.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacifica. Además, acusó que realizar actos violentos en esta marcha “no son ni siquiera feminismo”, sino posturas conservadoras y reaccionarias en contra de su gobierno.

“Hago un llamado a las mujeres que van a manifestarse mañana para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia. Tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, con bombas molotov. ¿De que se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo”, acusó.

También lee: Feministas instalan ‘Tendedero de denuncias’: agresores van de diputados a escuelas

López Obrador también aseguró que esta es una postura política que “supuestamente busca la igualdad, pero no la igualdad económica y social”. Así, a su decir, tiene el mismo rango que la igualdad de género sin olvidar que según dijo se trataría de una postura conservadora.

“Esa es una postura totalmente conservadora, reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Esa es una postura totalmente política. ¿Saben de quién?, de los que enarbolan supuestamente, también la igualad de género, la igualdad ante la ley, la igualad ante Dios. Pero se les olvida porque no les conviene la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y mujeres”, criticó.

Confrontado sobre el hecho que detrás de las manifestaciones existe una lucha real para evidenciar la problemática, sólo insistió en el llamado por la “no violencia”.

“Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacificas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. También, lo digo con mucha claridad, para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas (…) con otros fines políticos. Buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar Palacio y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas”, insistió.

¿Por qué son las manifestaciones del 8M?

A seis meses que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictaminó inconstitucional penalizar el aborto, en Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de 9 años. El caso es el más reciente ejemplo de lo que los defensores del aborto habían advertido después de la histórica decisión judicial.

Hasta que cada uno de los estados no reforme sus códigos penales, seguirán existiendo obstáculos significativos para el acceso a abortos seguros y legales.

Sólo después que el caso trascendió a los medios, legisladores estatales, activistas y autoridades sanitarias se involucraron para que la niña recibiera asistencia médica. En medio de los vacíos legales, Guerrero exhibe uno de los mayores registros del país en abusos sexuales, lesiones y asesinatos de mujeres.

Te puede interesar: Diputados excluyen a feministas para discutir el aborto en Guanajuato

Pero no es el único. En 26 estados la situación es similar, entre ellos figura Guanajuato, donde la discusión del aborto incluso cerró la puerta a activistas y feministas.

La ausencia de legislación al respecto vulnera los derechos de las mujeres, lo que se suma al alto índice de abusos. Por esta y otras razones, las mujeres marcharán este martes en diversas ciudades de Guanajuato, buscando igualdad y el respeto a sus derechos.

ac