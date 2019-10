Manifestación de AMOTAC es totalmente justificada: Salim

Salim afirmó que las manifestaciones de transportistas en todo el país derivado de su exigencia de mayor seguridad en las carreteras, es una reacción a que la federación no está haciendo bien su trabajo

Lulú Vázquez

Guanajuato.- El diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle afirmó que las manifestaciones y movilizaciones de transportistas en prácticamente todo el país derivado de su exigencia de mayor seguridad en las carreteras, es una reacción a que la federación no está haciendo bien su trabajo.

Señaló que pese a que se trata de una demanda válida por parte de los transportistas quienes arriesgan su vida en los trayectos ante el riesgo de ser asaltados, esta situación frena la economía no solo del estado de Guanajuato sino de todo el país.

“En el gobierno federal existe una verdadera confusión, si la Policía Federal sigue o no sigue, si ya entró la Guardia Nacional también en las carreteras federales, si la Policía Federal tiene la facultad o no la facultad, entonces esa confusión que existe en este momento todavía por definición de las autoridades federales, está siendo caldo de cultivo para la delincuencia y evidentemente si no hubiera esa delincuencia, simple y llanamente no estarían manifestándose”.

Tras la movilización de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en León que se sumaron al paro nacional, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social afirmó que las demandas de mayor seguridad, cobros justos en el peaje y traslado con grúas entre otros, son una demanda totalmente justificada por los transportistas.

Salim Alle manifestó que “es una demanda que hace rato lo vienen diciendo, lo vienen manifestando, la seguridad para ellos, la seguridad para sus familias, ellos cumplen con su trabajo, transportando y llevando los productos, pero efectivamente ponen en riesgo su vida”.

Agregó que se trata además del descontento de los miembros de ese sector en todo el país, por lo que se espera que las autoridades federales no responsando responsabilizando solo a las entidades, sino que compete directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Entonces un llamado a la federación, que no nos vayan a responder con ‘guacala’ ni ‘fuchi’, ni les vamos a hablar a las mamás de nadie, que se pongan las pilas y soluciones esto”.

