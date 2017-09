Mando Único sí ayudaría a municipios: obispo

El prelado Benjamín Castillo Plascencia señaló que es una decisión difícil para los presidentes municipales, ya que con este esquema los municipios pierden autonomía en el tema de seguridad

Roberto Lira

CELAYA, Gto.- Mando Único sí podría ayudar a mejorar la seguridad en los municipios, pero es una decisión difícil para los presidentes municipales, ya que con este esquema los municipios pierden autonomía, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, quien además señaló que debe haber mayor participación de las familias en la educación y evangelización de los jóvenes para reforzar los valores y evitar que caigan en las filas de la delincuencia.

Señaló que la implementación del Mando Único podría ser una alternativa para disminuir los problemas de seguridad en los municipios, sin embargo esta tiene pros y contras que los alcaldes tienen que analizar, ya que aunque se pierda autonomía en el tema de seguridad, se pude tener apoyo del estado para contar con un cuerpo más capacitado.

Asimismo, dijo que este esquema de seguridad podría ayudar a reducir la brecha que existe entre el salario que tienen algunos elementos municipales, ya que algunos municipios tienen que ajustarse a su presupuesto, y con el Mando Único contaría con presupuesto federal y estatal.

“Algún alcalde que confesé hace unos años, que me decía: tengo tantos policías con pistolitas y todos saben dónde viven sus familias, no los voy a exponer si no me ayuda el estado ni la federación no puedo hacer nada”, señaló.

Asimismo dijo que la falta de buenos salarios, y mejores condiciones laborales provocan que haya deserciones de elementos y que estos muchas veces sean reclutados por la delincuencia, por lo que generar estas alianzas entre los tres órdenes de gobierno serían benéficas.

Castillo Plascencia mencionó que el problema de la seguridad no solo es responsabilidad del gobierno y tanto la familia como la iglesia deben participar en el fortalecimiento de los valores, y mientras no se tengan una educación enfocada al amor, el respeto, la búsqueda de la justicia y el bien común se seguirá sufriendo por la inseguridad.

“La evangelización no es ajena al problema social, si no evangelizamos mejor en el respeto, justicia y el perdón la sociedad no va cambiar y vamos a seguir sufriendo estos problemas y generando la carne de cañón para la delincuencia que es la población joven”, comentó.