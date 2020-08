Mandan al ‘Torito’ a 30 por conducir bajo los influjos del alcohol

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – Durante la conmemoración del Día del Bombero, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunció que a los Bomberos Voluntarios de Guanajuato A.C. se les destinarán 100 mil pesos para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesan.

Durante el evento conmemorativo por el 50 aniversario del cuerpo de bomberos, el presidente municipal agradeció el trabajo realizado por los elementos de bomberos voluntarios a los que calificó como el mejor cuerpo de bomberos del estado.

“Hay ahí 100 mil pesos de la partida de apoyo para que ustedes lo utilicen en lo que requieran, será apoyo para combustible, las motobombas, para las ambulancias, para lo que se requiera”.

En el marco de la celebración del Día del Bombero, que se desarrolló en el Jardín del Cantador, el alcalde externó sus felicitaciones y les pidió que no se desanimen ni se desesperen: “felicitarlos por estos primeros 50 años, ya escuchamos todas las personas que fundaron el cuerpo de Bomberos de Guanajuato, decirles que no se desanimen, sabemos de los bomberos que están contagiados y que estaban enfermos (…) les queremos pedir de corazón, igual que les pedimos a los policías, a los tránsitos, maestros y a todo mundo, que sigan poniendo empeño, que no se desesperen, que sigan trabajando y sigan dando lo mejor que tienen que es su talento y su vida, porque también en este tema, arriesgan la vida”.

Al medio día, los Bomberos Voluntarios de Guanajuato celebraron una misa que fue oficiada por el rector de la Basílica de Guanajuato, Rubén de la Cruz Martínez, quien posteriormente bendijo la nueva unidad con la que cuentan los conocidos bomberos de Pozuelos.

Por su parte, Daniel Barrera, jefe de Bomberos refirió que el recurso que se les otorgó será destinado principalmente al pago de combustible y del mantenimiento de los vehículos.

“Es una gran ayuda, es una sorpresa para nosotros y se agradece, la situación económica si nos ha mermado, el cuerpo de bomberos vive de los servicios que vive como la recarga de extintores, al cerrar las empresas durante esta pandemia pues no hubo ingresos, el cuerpo de Bomberos ha estado sufriendo y ahí la llevamos poco a poquito y ojalá salgamos pronto de esta pandemia”.

Bomberos dan positivo a Covid- 19

Por su parte, Daniel Barrera, jefe de Bomberos dio a conocer que tanto él como otro compañero dieron positivo al Covid-19, no obstante, él ya se recuperó.

“Vamos dos personas que hemos estado contagiadas, uno de ellos todavía está en cama, afortunadamente va muy mejorado, yo en lo personal estuve infectado, ya hace 15 días estoy libre del bicho y hemos procurado mantener todas las medidas preventivas dentro de la institución y eso ha ayudado que todos los contagios sean muy pocos”.

Mencionó que en la estación de bomberos de Pozuelos se han implementado todas las medidas para evitar la propagación del virus; no obstante, mencionó que la pandemia ha traído afectaciones económicas importantes ante la necesidad de adquirir equipamiento personal y trajes desechables que cuesta alrededor de 350 pesos.

“Nuestros compañeros paramédicos que están en las ambulancias tienen que gastar en trajes, cada que atiendes a un paciente tienes que aislarlo y eso es muy costoso porque se desecha, tienes que manejar a todos los pacientes como gente que tiene alguna infección de Covid”, dijo.

