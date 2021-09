Agencias

Londres.- El Mánchester United vuelve a la pelea en la Champions League, tras la decepcionante derrota ante Young Boys en la primera jornada, ayer devolvieron la ilusión a su afición con un agónico triunfo contra Villarreal, de la mano de Cristiano Ronaldo

Los Red Devils llegaron golpeados a su segunda cita en Champions, pero el astro portugués se vistió de héroe para festejar el triunfo junto a la nueva marca que implanta en la competencia, al convertirse en el hombre con más partidos jugados, superando los 177 de Iker Casillas.

En la primera mitad, los hombres de Unai Emery complicaron a Raphaël Varane y compañía en varias oportunidades, exigiendo al máximo al arquero David De Gea, que dejó la vida para mantener el arco en cero al menos en cuatro ocasiones diferentes.

En el complemento, Paco Alcácer abrió el marcador a los 53 minutos a favor de la visita, batiendo a su compatriota por primera vez en la noche. Pese a esto, Bruno Fernandes y Alex Telles cortaron con la dulzura prácticamente al instante tras cocinar una increíble jugada preparada frente a Stretford End (60’). Cuando todos pensaban que el centro del portugués iba a quedar en la nada, el brasileño conectó la pelota con un zurdazo impecable para llegar al empate y darle vida al equipo en un momento clave.

Como era de esperar, el 1-1 parcial y los cambios de Solskjaer despertaron al grupo, que no dudó en sacar provecho de los errores del rival para llegar al área con más frecuencia, poniendo en riesgo al arquero argentino Gerónimo Rulli.

La historia se definió sobre el final. A los 94 minutos de juego, Cristiano Ronaldo —porque no podía ser de otra manera— pescó un pase forzado de Jesse Lingard en el borde del área chica para meter el gol de la victoria y desatar la locura de los hinchas. Un desenlace para el infarto en el Teatro de los Sueños.

Se repite la goleada

Benfica hunde más al Barcelona, el equipo portugués logró su primera victoria en 60 años ante los blaugranas tras imponerse por 3-0 en duelo del Grupo E.

Darwin Núñez lideró a los suyos con un doblete, mientras que Rafa Silva redondeó el resultado. El Barcelona, tras dos jornadas, marcha último de su grupo sin puntos, anteriormente, en la primera jornada, perdió en casa por el mismo resultado contra el Bayern Múnich.

“Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé”, dijo el técnico Ronald Koeman tras el partido.

Maniataron al campeón

Un gol de Federico Chiesa marcó la diferencia en la visita del campeón de Europa a Turín. Chelsea no pudo sacar el resultado ante una Juventus que supo anular las virtudes del equipo de Tuchel y se lleva tres puntos importantes en la lucha por el Grupo H.