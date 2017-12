Mancera refrenda a Anaya que no busca dividir al Frente

Recordó que hasta el momento no hay un método de selección del candidato del Frente

CDMX.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

En entrevista, Mancera Espinosa señaló que refrendó al líder panista que no será un factor de división del Frente; y su decisión de competir se basará en lo que disponga el PRD.

Recordó que hasta el momento no hay un método de selección del candidato del Frente. En dado caso, afirmó, a él le gustaría ser el abanderado del PRD a la Presidencia de la República.

“Refrendando lo que he dicho de manera pública: Estaré pendiente de lo que determine el PRD. La dirigencia y los integrantes de las diferentes corrientes del PRD son los que están participando en este diálogo”.

“Yo estaré atento, se lo he refrendado a Ricardo Anaya que no me interesa romper ni ser un factor de división del Frente, por el contrario, quiero impulsar para que el Frente vaya adelante, pero sí, el diálogo es con el PRD”, abundó.

Mancera reiteró, que si el PRD así lo decide, “con mucho gusto yo participaré abanderando al PRD, pero también soy responsable, y estaré de manera congruente con la decisión que tome el PRD, respaldándolo, no para romper, no para crear ningún clima que no sea favorable al partido”.

Sobre los rumores de que iba a declinar a favor de Anaya para encabezar el Frente Ciudadano, Mancera dijo que no, pues aún continúan las pláticas.