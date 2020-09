Mañana comparecerán directores administrativos del Gobierno Municipal

Gilberto Navarro

Guanajuato.- A partir de este martes, los directores administrativos del Gobierno Municipal, comparecerán ante los miembros del Ayuntamiento del capital previo a la presentación del segundo informe de gobierno.

Estas mesas de trabajo se realizarán a puerta cerrada, como medida de prevención de contagios y serán en el salón presidentes del edificio de gobierno municipal.

Héctor Corona León, Secretario del Gobierno Municipal, señaló que, estas mesas de trabajo, forma parte del esquema de análisis, ya que desde el viernes se les solicitó a todas las áreas, un borrador del informe anual de cada una de las dependencias que integran la administración, ya que, la ley orgánica municipal establece que, en el mes de septiembre, se tiene que presentar el informe de trabajo del gobierno municipal, el cual tiene que ser presentado y aprobado por el pleno del Ayuntamiento.

Estas mesas de trabajo, se realizarán como parte de este análisis, las cuales están siendo calendarizadas para comenzar este martes, con el área de la Secretaria de Seguridad Ciudadana encabezada por Samuel Ugalde García.

“Estas mesas de trabajo, serán martes, 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, se llevarán a cabo en el salón presidentes, están únicamente invitados los miembros del Honorable Ayuntamiento y el director respectivo, vamos a llevar a cabo estas presentaciones, empieza a las 10 con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a las 11:15 con la dirección de desarrollo económico y turístico, 12:30 asuntos jurídicos, 15:45 atención integral de la mujer y a las 17 horas Simapag”.

Desarrollo Urbano, Tesorería, Desarrollo Social y Humano, Obras Públicas y DIF, comparecerán el miércoles y el jueves, Innovación y Políticas Públicas, Secretaría del Ayuntamiento, Cultura y Educación, Servicios Municipales y el Implan el viernes.

Señaló que desde el viernes se les envió a los miembros del Ayuntamiento un borrador del informe de Gobierno de Alejandro Navarro, el cual los ediles tomarán como base para las comparecencias.

Respecto a la fecha y el formato señaló que aún no se tiene definido, pero sostuvo que, no será con un evento multitudinario como en años pasados, esto debido a la pandemia, además afirmó que, al no realizarse presencialmente a los ciudadanos, habrá un ahorro en el erario, aunque no precisó el monto.

“La intención es terminar las mesas de trabajo y la siguiente semana, llevar a cabo la sesión que marca la ley, para la aprobación en su caso del informe, ya se verá la presentación del mismo, todavía no nos indica el presidente la fecha, la ley nos marca que sea en septiembre, entonces en breve les informaremos, lo que sí es un hecho es que no será un informe en algún recinto, será muy específico y cuidado el tema de sanidad, no tengo el dato, pero tiene que haber un ahorro, eso lo maneja tesorería”.