Mami Carmen, una bailarina que busca el empoderamiento femenino a través ‘twerk’

Carmen Martínez encontró en el ‘twerk’ una vía de expresión y empoderamiento femenino para luchar contra la violencia hacia las mujeres

Adriana Rocha

Guanajuato.- Su nombre artístico es ‘Mami Carmen’ y desde hace un año lidera un grupo de danza cuyo objetivo es que las mujeres recuperen el control de su cuerpo y su vida, empoderarlas a través del ‘twerk’, comúnmente llamado ‘perreo’.

Carmen Martínez Gutiérrez está por culminar la carrera de artes escénicas y encontró en el reggaetón una vía de expresión, pero también de lucha contra la violencia que oprimen a las mujeres.

“Las chicas en algún momento comentaban que ellas se sentían más seguras, más desinhibidas a la hora de tomar decisiones en su casa, en su vida personal”, refirió a Correo.

Todo comenzó con su proyecto de investigación ‘El twerk como empoderamiento femenino y liberación de prejuicios’. Así profundizó en la historia de esta danza ritual.

“Nace en África, las mujeres lo hacían en las bodas. Se lo hacían a la mujer para llamar a la fertilidad. Obviamente, hay una conexión grandísima, si voy a hacer una danza de fertilidad, tengo que mover la pelvis, mi zona sexual. Esto del twerk, el paso básico, lo hacían en este ritual, solo que aún no tenía ese nombre”, detalló.

Contra los prejuicios del ‘twerk’

Son varios los prejuicios contra los que pelea Mami Carmen. Uno de ellos, lograr que se tome en serio un género musical tan estigmatizado, que no únicamente las danzas clásica y contemporánea sean consideradas un arte.

“Como bailarines, esas técnicas nos aportan muchísima fuerza, control, postura, conocimiento corporal. Entonces decidí llevarlas, pero yo me identifico más con las danzas urbanas”.

Otro prejuicio tiene que ver con los estereotipos en torno a quiénes pueden bailar estos ritmos. Cualquier cuerpo, no exclusivamente aquellos que los medios de comunicación y redes sociales nos muestran como ideales, es capaz de expresarse a través del ‘twerk’.

“Yo jamás permito que alguien haga comentarios ofensivos, que nadie se burle. Creo la energía que se requiere para que una persona tenga esa soltura”, cuenta.

Se piensa que el reggaetón y el ‘twerk’ promueven todo lo contrario a lo que Carmen busca, que son denigrantes y cosifican a las mujeres. Sin embargo, ella considera que esa cosificación viene del espectador y sus conceptos.

“… Somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, tú tienes la obligación de respetarme”, señaló.

La evolución tras el ‘twerk’

Carmen reconoce que con el paso del tiempo aprendió a comunicar su mensaje a sus alumnas. La primera en cambiar, en evolucionar a través de la danza, fue ella.

“Ahora me siento capaz de hablar de esto sin miedo a ser juzgada, porque sé que estoy siendo juzgada. Pero no me importa. El hecho de dar tu punto de vista, opinar sin miedo al rechazo, es empoderamiento, es seguridad. Eso es lo que yo quiero crear en las chicas, en todos los sentidos”, confesó.

Gracias al ambiente dentro de sus clases, las alumnas lograron trasladar esa confianza a todos los ámbitos de su vida y sus relaciones con los demás.

Mami Carmen busca el empoderamiento femenino a través ‘twerk’

“A veces hacemos cosas nada más porque no se enoje, que no me termine, por no tener un conflicto o incluso con la familia, con el jefe, con los amigos, con las personas. Eres más feliz cuando estás siendo sincero, cuando estás realmente tú, abriéndote al mundo, diciendo: yo soy así”.

Finalmente, Mami Carmen adelantó que busca fundar un grupo de bailarinas profesionales, el cual apoye la lucha por la equidad y por recuperar espacios seguros para las mujeres.

