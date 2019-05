Mamás deciden no pagar estancia a pesar de recibir apoyo

Representantes de guarderías de Guanajuato afirman que son 100 niños que ya no se presentaron aunque tengan la beca federal y los apoyos son insuficientes para mantener las 18 guarderías que dirigen

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El recorte presupuestal a las estancias infantiles sigue afectando a los lugares pues a la fecha siguen sin presentarse alrededor de 100 niños de los cerca de 800 que se atienden en el municipio, es decir están asistiendo alrededor de 700 niños, refirió la directora de la estancia Sirenita de Marfil, Silvia Zepeda Cuevas, acompañada por las dueñas de 18 estancias de la capital.

Afirmó que además de los problemas económicos por los que atraviesan, la federación sí ha dado el apoyo a las madres de familia y muchas de ellas –dijo- se lo han gastado en otras cosas por lo que no han pagado a las estancias desde enero, por lo que su situación se agrava porque en próximos días se les vencerá la carpeta de Protección Civil que les cuestan alrededor de 8 mil pesos y el seguro de las estancias que asciende, en algunos casos a 10 mil pesos.

“Los niños no han regresado a las estancias, no han pagado las mamás a pesar de que les dieron el apoyo federal no pagaron y ahí es donde se redujo el número de niños y no sabemos cómo están esos niños”.

Por ello acudieron a la presidencia municipal para solicitar más apoyo y se reunieron por un momento con el alcalde Alejandro Navarro y después fueron atendidas por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León.

Las propietarias de las estancias dijeron que a pesar de los descuentos de Protección Civil, agua y recolección de basura, que fueron aprobados por el ayuntamiento, les son insuficientes, por lo que acodaron presentar un informe de la situación de cada estancia infantil para ver de qué forma se les podrá apoyar sobre todo a los papás que no tienen becas.

Al término de la reunión privada, Corona señaló que se acordó que además de los apoyos que ya se les habían dado se acordó con las propietarias de las estancias infantiles revisar descuentos en el predial, además gestionar recursos con la iniciativa privada y las asociaciones de hoteles, Canirac y otros sectores empresariales para brindar becas a sus trabajadores que tengan niños en estancias.

AL