La mamá aún comía mientras su hijo. de aproximadamente seis años de edad, caminaba de un lado a otro sorbiendo su bebida. En ese andar se asomó hacia la calle dándose cuenta que debajo de la camioneta del repartidor de pan se encontraba una de las enormes cajas de plástico que este utiliza.

“¡Si le da para atrás a la camioneta, la va a romper!”, dijo con preocupación y sorpresa. A lo que otra mujer que se encontraba en la banqueta, le sugiere:

“Avísale al conductor”.

El niño se acerca al conductor, pero este parece estar ocupado haciendo cuentas en un cuaderno. Además de no dar la importancia que tiene la voz de un niño. Entonces este se dirige hacia la caja, la saca de abajo de la camioneta y se la entrega al conductor, el cual le sonríe levemente y le agradecerle.

El niño regresa con un rostro de satisfacción a la mesa donde come su mamá. Al pasar a mi lado voltea a verme como diciendo: “¿Viste la buena obra que acabo de hacer?”. Lo mentalizo y le digo:

“Qué bueno que sacaste de ahí esa caja, el conductor la hubiera hecho trizas si da reversa a su vehículo, efectivamente”. Entonces su sonrisa aumentó.

La mamá que había estado ajena a estas escenas, al parecer solo escuchó palabras sueltas y pronto, con suspicacia, se dirigió a su hijo para reclamarle:

“¡¿Ahora qué hiciste?!” El niño le explica su buena obra, pero la mamá tiene un gesto adusto y parece no creerle. Entonces tomo la palabra:

“Es verdad, hizo algo bueno, tomó la iniciativa de poner a salvo la caja de plástico y el conductor se lo agradeció”.

El gesto de la joven mamá cambia: se relaja, sonríe un poco, al mismo tiempo que su hijo la abraza y contento le dice:

“Ves mamá, ¡ya maduré!, ¡ya maduré!”.

Me enterneció ese cuadro, porque se trata de un niño, cuya madre me había contado tiempo atrás que recibe muchas quejas por parte de la escuela a la que asiste el niño.

“Me dicen que es hiperactivo y que ya no lo aguantan, y, la verdad, a veces yo tampoco sé que hacer”, me contó en alguna ocasión en ese lugar en el que solemos coincidir al asistir para consumir alimentos y despensa, por lo que me ha tocado ser testigo, más de alguna ocasión, de los gritos, premios, castigos y hasta regaños a los que recurre como herramientas disciplinarias.

Los niños siempre están haciendo lo mismo que las personas adultas: lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Este niño no es la excepción, se esfuerza por tomar buenas decisiones, pero, al igual que las personas adultas, no siempre lo logra.

Después de decirle a su mamá “ves, ya maduré…”, completó su frase al ver la cara de satisfacción de su madre: “…ahora sí me tendrás que dejar salir por la tarde con mis amigos, ¿verdad?, ¿verdad?”

“¡Estás loco!, sigues castigado por lo que hiciste días atrás, no se me olvida”. Fue la respuesta.

Cuando los niños son educados con castigos y premios, entran en una dinámica de condicionamiento, de tal manera que aprenden que su conducta debe ser sancionada cuando es inadecuada a los ojos de la autoridad y premiada cuando resulta adecuada o positiva, tal y como acababa de ocurrir. Entonces ellos también tratan de condicionar a la autoridad con su propio comportamiento.

“¿Cuántas veces esta mamá en su desesperación le habrá dicho a su hijo: ya madura?”, me quedé pensando. “Ya madura”, una expresión que suele venir a nuestra mente de madres y padres cuando la crianza nos rebasa. Un anhelo sin duda legítimo, pues la crianza es prolongada y por momentos cansada, sobre todo cuando no se cuentan con las competencias parentales que la labor exige, o las condiciones para su despliegue.

En alguna ocasión pude platicar y reflexionar sobre esto con la mamá de nuestro relato, la cual en esta ocasión terminó por abrazar a su hijo con un dejo de orgullo y amor.

Esta vez no hubo castigo ni premio para el niño, sino un cálido abrazo que selló un momento de satisfacción recíproca, de esos momentos que dan fuerza a las madres y padres para continuar en la ardua labor parental y aliento a los niños y niñas para seguir esforzándose en acertar las decisiones cotidianas.

