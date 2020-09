Malviven familias en 690 colonias irregulares

Fernando Velázquez

León.- Este año, entre la pandemia y la violencia, el ritmo de ingreso de nuevos elementos a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ha disminuido en comparación con el año pasado, y por cada tres que son contratados, uno ha decidido renunciar.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en el 2018 fueron contratados 859 policías estatales, mientras que 378 renunciaron durante el primer año en que el estado se ubicó como el más violento a nivel nacional.

Un año después, la cifra de elementos que renunciaron se redujo a 278, mientras que los policías contratados fueron 932, es decir, 77 nuevas incorporaciones al mes.

Este año, con corte a la primera quincena de agosto, el número de ingresos a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue de 384, lo que representa 51 contrataciones al mensuales, en promedio.

En tanto, son 122 los policías estatales que en el 2020 decidieron renunciar.

Reclutamiento parmanente

Actualmente, el sueldo base de un integrante de las FSPE es de 24 mil 481 pesos brutos, y la campaña de reclutamiento es permanente.

Entre los requisitos están tener entre 18 y 40 años, preferentemente con secundaria o prepa terminada, no padecer enfermedades crónicas, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal, no ser policía activo, y estar apto física y mentalmente.

