La senadora Malú Mícher dijo que nunca promovió el aborto a los 9 meses de gestación y que no dejará que la denigren y señalen

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Martha Lucía Mícher Camarena, senadora de la República reiteró que no aceptará que “la gente de ultraderecha, la gente ridícula”, la denigre y señale por ‘promover el aborto a los 9 meses de gestación’.

La semana pasada, la senadora de Morena acusó de que grupos de ultraderecha iniciaron una campaña de desprestigio en su contra. Esto mientras que en comisiones se discutía el dictamen para despenalizar el aborto a nivel federal. Y por esta razón pidió que se pospusiera el análisis.

“Yo jamás en mi vida he declarado semejante aberración. Jamás, ni lo he hecho, ni lo haré, es una estupidez, pensar que yo voy a promover el aborto a los nueve meses. No lo he hecho, no lo voy a hacer y no voy a aceptar que nadie ni me denigre ni me denoste. Ni mucho menos que inventen e interpreten a su favor un gran dictamen que habla de violencia obstétrica, de información sexual, que habla del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró Mícher Camarena.

‘Un escándalo de un infeliz grupo de derecha’

Afirmó que el escándalo fue armado por “un infeliz grupo de derecha y ultraderecha”, que redujo la iniciativa a un invento “que se sacó de la manga la gente de ultraderecha. La gente ridícula y que no tiene nada más que hacer que estar inventando estupideces”.

A decir de ‘Malú’ Mícher, a los grupos conservadores, “le hace mucho ruido” el término aborto seguro, pese a que se trata de una cuestión en materia de salud. Además, la senadora comentó que en México se registran 1 mil embarazos adolescentes diarios, por lo que cuestionó la resistencia hacia el tema.

“Ustedes dirán si vamos a seguir sin hablarle a las adolescentes de sus cuerpos. De cómo cuidarlos, de cómo acceder a información, a consejería. No estamos hablando de aborto, estamos hablando de cómo cuidar a su cuerpo, de ser responsables con su sexualidad. Entonces a mí no me va a venir con que el dictamen se reducía a esa tontería y a esa interpretación que hicieron a su modo los grupos conservadores”, finalizó.

