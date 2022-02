DE CAJÓN. Mostrarse congruente en convicciones y sobre todo dar fe de ellas en la acción cuando se es gobierno no suele ser sencillo para los políticos.

CLARITO. Ahí está el caso de la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, quien ayer en tribuna en el senado tuvo que reconocer que su postura pública para defender la propuesta del Poder Ejecutivo para que Pedro Salmerón sea el embajador de México en Panamá, ofendió a las mujeres.

HECHOS. Así lo reconoció tras los cuestionamientos de su homólogo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado en el arranque del periodo de sesiones en la cámara alta.

ENROQUE. Y es de reconocer su rectificación. No le quedaba de otra después de que el gobierno federal tuvo que cambiar la propuesta tras el rechazo del gobierno panameño y llevar a la Cámara Alta, la de Jesusa Rodríguez en el cargo antes descrito.

ASÍ LO DIJO. “En el comunicado que hice público ofendí a las mujeres, se sintieron abandonadas y desamparadas y les digo a todas que no he cambiado de lucha. Que sigo en esto y que voy a seguir y que me voy a morir en la raya defendiendo a las mujeres y las niñas para una vida libre de violencia. estamos en esto. vamos a seguir trabajando y esperemos que la razón y la justicia siente sus reales en este senado y el diálogo sea lo que domine. No nos merecemos un senado, irrespetuoso, grosero e irreverente”.

TROPEZÓN. El problema para Malú Micher es que siempre se puso detrás de la coyuntura. No se adelantó ni puso sus convicciones de histórica luchadora de las causas del feminismo por encima de los despropósitos de un gobierno que todavía pataleó tras la desaprobación de la cancillería panameña de la propuesta de Salmerón.

AGUA Y AJO. Y lo hizo de origen, también empujada por su lealtad a toda prueba al canciller, Marcelo Ebrard, su mentor político que, seguramente solo acata órdenes pero que se llevó al baile a sus leales.

A LO QUE SEIGUE. Y no. No hubo ninguna grosería de quienes le manifestaron extrañamiento a Micher Camarena que hizo un mea culpa. A quienes como opositoras se mantuvieron fieles a la defensa de los derechos de las mujeres, solo se les pide congruencia y consistencia desde el poder. Y si no, hasta sus afines ideológicamente se los demandan.

LA DEL ESTRIBO…

Este viernes arranca la veda electoral que impone la ley por la revocación de mandato que convoca a las urnas a los mexicanos el segundo domingo de abril.

Es la segunda vez que se da en este sexenio de las consultas a los electores. Así lo mandata la ley. Así que a partir del viernes, representantes de los poderes de los tres niveles de gobierno tendrán que ajustarse a la ley electoral en sus pronunciamientos mediáticos.

Y como el informe del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está programado para los primeros días de marzo, ahí también habrá modificaciones al formato y la presentación. Los asesores del gobernador están en plenos ajustes.

Y ojo, vendrá también la oportunidad para que aquellos que no quieran dar información se escuden en la veda para justificarla. En León, también las mañaneras de los lunes de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez deberán tener modificaciones.

ERNESTO PRIETO HACE TRES AÑOS: CONTRA LOS EMPRESARIOS

El entorno y las circunstancias cambian. “Nosotros le pediríamos a los empresarios paleros de León, por qué no han puesto el grito en el cielo, por qué ahí no han denunciado, porque no han pedido incentivos, por qué no pidieron indemnizaciones, nos queda claro que hay intereses políticos. Cuál es el premio que le dieron a (José Arturo) Sánchez Castellanos y al presidente de Coparmex (Jorge Ramírez), están en el Consejo de Seguridad del Estado en donde nada más calientan el asiento porque no denuncian el fracaso en seguridad”.

Así lo decía hace exactamente dos años, el diputado local morenista, Ernesto Prieto Gallardo, en plena crisis por el desabasto de combustible que afectaba de manera particular a Guanajuato y que tenía en los entonces líderes empresariales a críticos acérrimos de la estrategia de la 4T.

Unos días antes, Sánchez Castellanos (actual síndico en el cabildo que encabeza la panista Alejandra Gutiérrez) y Jorge Ramírez (ahora, presidente de Sapal), respectivos líderes del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex León cuantificaban en 15 mil millones de pesos las pérdidas por el desabasto.

Prieto, siempre explosivo y directo, acusaba que los empresarios, callaban ante la inseguridad del Estado y cuestionaba por qué no solicitaran estímulos fiscales por las pérdidas en materia de seguridad que calculaba en 9 mil millones de pesos. Que estaban empanizados, pues.

Hace dos años, ya Jorge Ramírez era presidente de SAPAL, pero Sánchez Castellanos seguía siendo líder del CCE y podía presumir que estaba muy lejos de ser un palero del PAN.

Y es que había sido el único que había hecho señalamientos frontales tanto al secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca; como al fiscal, Carlos Zamarripa, quienes lo hicieron blanco de rudos pronunciamientos cuando el entonces líder del CCE León, cuestionó sus resultados en la estrategia contra la inseguridad.

Prieto Gallardo (se supone) está a punto de dejar de ser diputado local en funciones para dedicarse de lleno a ser el dirigente de Morena mientras que a Sánchez Castellanos parece, se le terminó el encanto de estar en el entorno cercano de la alcaldesa de León. Quién le manda no disciplinarse.

Jorge Ramírez quiere continuar en SAPAL pero no cuenta con la venia de Alejandra Gutiérrez.

JUAN CARLOS MUÑOZ ¿RATIFICADO?; NACHO MARTÍN ¿ENÉSIMO RETORNO?

Como en cada arranque de administración en León, los primeros meses del año posterior a la toma de posesión son de grilla, jalones y patadas debajo de la mesa para elegir a los presidentes de los sacrosantos consejos ciudadanos en León.

Y este, en el caso de Alejandra Gutiérrez no será la excepción. Tampoco, que SAPAL y el Patronato de la Feria, sigan siendo las llamadas joyas de la corona, buscadas y apetecidas por empresarios y representantes de agrupaciones civiles.

Y el tema es simple en ambos frentes. Tanto Juan Carlos Muñoz Márquez como Jorge Ramírez Hernández suspiran por repetir en el cargo. Los dos tienen derecho a ello. Ninguno tiene en principio, la venia de la alcaldesa en turno. Pero hay una diferencia notable en ambos casos.

En el caso de la Feria, Muñoz Márquez parece seguir contando con el beneplácito del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a pesar de las diferencias abiertas que ha habido del llamado ‘Castor’ con Gutiérrez Campos y la proclividad del empresario transportista a la polémica.

Digamos que si la decisión fuera de Gutiérrez Campos, la apuesta no sería de continuidad e incluso hay un gallo que ella tendría: Alejandro Alaniz Rosales, hijo de Ricardo Alaniz Posada, uno de los mentores políticos de la presidenta municipal y quien también fuera jefe de Eduardo Ramírez, esposo de la alcaldesa.

Pero aquí podría topar con pared. Si Diego Sinhue quiere que Juan Carlos Muñoz se mantenga, no habrá poder edilicio que impida tal pretensión.

Ya en su momento, el gobernador doblegó con la mano en la cintura el veto de un sector del liderazgo empresarial, encabezado por Arturo Sánchez Castellanos que hasta lo llevó a firmar un compromiso de que no aspiraría a la alcaldía Juan Carlos Muñoz en la pasada elección.

Pero ni las diferencias que ha habido entre la alcaldesa y el presidente del Patronato de la Feria ni la falta de química entre este último y el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo, podrían menguar ese respaldo que mantiene Rodríguez Vallejo a su amigo y aliado desde hace mucho tiempo.

La renovación de los consejos ciudadanos en León se dará en marzo y ya se cruzan apuestas de que, con todo y la polémica que representa, el llamado “Castor” repetiría en el Patronato mientras que, ojo, Juan Ignacio Martín Solís sería el presidente del Sapal.

Quien fuera tesorero de Carlos Medina en los 90 y secretario de Finanzas en el sexenio de Miguel Márquez está puesto para encabezar ese consejo ciudadano que, vaya que ha tenido papas calientes en el último trienio.

Es en esta coyuntura cuando se consolida la presencia de los poderes fácticos en León y se exhiben las manos que mecen la cuna.

Juan Carlos Muñoz con todo y su perfil de ave de tempestades podría cosechar un trienio más en la Feria con el empuje y bendición del único capaz de mantenerlo donde ahora está. Un respaldo que algunos no se explican ni antes, ni ahora. Contra viento y marea.