La alcaldesa informó que el caso de maltrato infantil en una guardería CADI involucra a la encargada durante la anterior administración

Jonathan Juárez

Manuel Doblado .- La Contraloría Municipal de Manuel Doblado investiga un caso de presunto maltrato infantil, informó el gobierno municipal a través de un comunicado.

La presidenta municipal, Blanca Preciado, informó que se trata de un caso que involucra a la encargada de la guardería, durante la pasada administración.

Lee también: Guanajuato lidera cifras de niños víctimas de homicidio y violencia

“Hubo ese inconveniente de maltrato, la persona que tenía de encargada a un menor. Yo les digo que se procesa lo que se tenga que proceder. Un niño o una niña son intocables.

La Contraloría va a hacer sus investigaciones y la encargada de la guardería, no sé qué haya pasado. Pero si es algo que se tenga que proceder, cuentan con todo mi respaldo, porque en Manuel Doblado no me tocan a ningún niño”, dijo.

El boletín señala que el pasado 18 de mayo se recibió una denuncia en la Contraloría, “por presuntos hechos en el que una persona de sexo femenino maltrata físicamente a un menor de aproximadamente tres a cuatro años de edad”.

Agrega que la presunta responsable “laboraba en la anterior administración encabezada por el ahora diputado priista, Adolfo Alfaro Reyes, y tenía a su cargo la guardería La Casa de los Sueños (CADI) perteneciente al DIF Municipal”, cuando la actual regidora, Marisol Ramírez, a quien señalan como su familiar, era presidenta del DIF.

‘Nadie está por encima de la ley’: regidora

Por su parte, la regidora Marisol Ramírez sostuvo que nadie está por encima de la ley. Aseguró que nuca ha encubierto a nadie, por lo que pidió a la Contraloría llamar a quien se requiera.

Te puede interesar: En Guanajuato 124 niños de 6 años o más están en adopción; familias no los eligen

Asimismo, pidió que no se tergiverse la información que se expone a través de la dirección de Comunicación Social, de donde salió la versión de la Contraloría.

“Es evidente que, con el boletín emitido por la dirección de Comunicación del Municipio, lo que se busca es desacreditar la opinión pública de mi persona. Además de que se está violentando la ley al no acatar las etapas de un debido proceso. Quiero aclarar que la naturaleza de la supuesta denuncia no es en contra de una servidora, pero la intención del boletín oficial así lo hacer ver”, dijo.

Te puede interesar:

LC