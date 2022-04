Empresas que se comprometieron a erradicar los malos olores que emiten en Celaya, al momento han incumplido con el acuerdo

Luz Zárate

Celaya.- Debido a los malos olores que se han intensificado desde hace algunas semanas y que han causado malestar en la población, los cuales emiten varias empresas instaladas en la zona poniente de la ciudad, este jueves se reunieron autoridades municipales y estatales para analizar el incumplimiento de los acuerdos firmados en octubre pasado.

El alcalde, Javier Mendoza Márquez, afirmó que se deben implementar sanciones, pues a seis meses que se comprometieron las empresas a mejorar, ya debería de haber disminuido los malos olores.

“Considero que si realmente no están cumpliendo las empresas hay que empezar a sancionar. No es caso perdido, ¡claro que tiene solución! necesitamos la voluntad de las empresas, y además tienen posibilidad de hacerlo. Seguramente lo vamos a resolver, a mí me da mucha pena porque si son olores, sí los he detectado”, afirmó el presidente municipal.

Empresas se comprometieron a erradicar malos olores

El municipio firmó el 12 de octubre del año pasado, el convenio del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de Guanajuato (PROAIRE), con las empresas Bachoco, Sensient Flavors y Coprice, donde se comprometen erradicar la emisión de contaminantes y los malos olores que emiten.

En esta firma estuvo presente el Gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial ( SMAOT ) María Isabel Ortiz Mantilla y representantes de las empresas.

Las empresas se comprometieron a realizar acciones para disminuir la emisión de contaminantes y erradicar los malos olores.

“Es momento de tomar cartas en el asunto. Hay que aplicar la ley, si no cumplen que sean sancionadas”, dijo el alcalde.

El presidente municipal dijo que desgraciadamente las sanciones son de injerencia estatal e interviene directamente la SMAOT y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

“La reunión es con personas de la SMAOT, no sé si vengan de la Procuraduría para revisar cómo va la matriz que se comprometió con las tres empresas que tenemos al poniente de Celaya y que son las que generan los malos olores”.

El convenio establecía que se deben implementar acciones para la prevención, control y reducción de emisiones a la atmósfera en establecimientos industriales de jurisdicción estatal.

Han contaminado durante años

Mendoza Márquez negó que haya acuerdos con las empresas para dejarlas trabajar en la impunidad.

“Eso sería perverso de mi parte”, dijo Mendoza.

Cabe destacar que ya desde la administración pasada, el ex regidor Agustín Pineda Soto, había informado que son 17 empresas de Celaya que tienen denuncias por malos olores, cinco de ellas ya cuentan con expedientes para ser multadas, entre ellas Bachoco.

Pineda comentó que las empresas responsables de emitir los contaminantes, lo han hecho durante varios años. En el expediente hay denuncias del 2015 y 2016, y que a la fecha continúan.

Algunas empresas que emanan malos olores son: Sensient Flavors, Coprice, Pemsa, Gamesa y Bachoco, esta última cuenta con un rastro y una fábrica.

