Malecón luce descuidado y olvidado

Roberto Lira

Celaya.- Al menos 22 personas han sido bajadas del transporte público por no usar cubrebocas en el inicio de la obligatoriedad del uso de este artículo, sólo se registró, hasta el momento, un conato de violencia.

Este martes inició el operativo para verificar que los usuarios del servicio de transporte público usen cubrebocas, se contó con brigadas ubicadas en las paradas de mayor afluencia donde se exhortó a la población a usarlos y a quienes no portaban y no traían cubrebocas fueron bajados o se les impidió el subir a las unidades, comentó el regidor Aldo Sahib Velásquez Velázquez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte Público.

“Hasta este momento a 22 personas se les ha solicitado descender de la unidad de transporte público por no portar el cubrebocas, hay algunas personas que no lo portan, pero lo traen guardado y al solicitarles que se lo pongan lo sacan de su bolsa y lo utilizan, sin embargo, las personas que no lo ha traído sí se les ha solicitado que desciendan”, mencionó el edil.

Asimismo, Velásquez Velázquez resaltó que la gran mayoría de usuarios del transporte está usando cubrebocas, lo que refleja que la ciudadanía se está concientizando sobre la salud pública, la salud personal y la de sus familias.

El regidor recordó que durante la semana pasada se realizó una etapa de concientización donde se hicieron recorridos en rutas de transporte recordando a los pasajeros que el uso del cubrebocas es obligatorio, asimismo se contó con 18 mil cubrebocas para entregar a quienes no tenían.

Aunque se ha generado molestia en los usuarios que han sido bajados de las unidades, solo se ha presentado un altercado leve, un pasajero empujó a uno de los inspectores, sin embargo, no pasó a mayores y el usuario bajó de la unidad, por tal motivo no ha sido requerido el apoyo de la Policía Municipal.

