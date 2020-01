Maldonado asegura que nunca quiso violar la ley

Roberto López

San Felipe.- El alcalde, Eduardo Maldonado, aseguró que ya giró indicaciones para que se corrija lo necesario para que la página oficial del Municipio no presente la información como si se promocionara su imagen porque, enfatizó, su intención es trabajar por los sanfelipenses y nunca contravenir ninguna ley.

Correo publicó el jueves que con imágenes expresas a través del sitio web municipal (sanfelipegto.gob.mx), el alcalde sanfelipense, Eduardo Maldonado García, estaría incumpliendo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe el protagonismo de los servidores públicos.

“No me había dado cuenta de esa situación. Aquí no hay promoción de nadie ni de nada, yo me enteré por la nota (publicada) y tanto es nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia, que en nuestro informe de gobierno no usamos el recurso para promocionar la imagen del alcalde, como sí lo hacen otros municipios”.

Cuestionado sobre las fotografías de la página oficial del municipio, en las que aparece él como protagónico, dijo “si se revisa cualquier Presidencia Municipal, el gobierno del estado o el federal, hay un titular y yo no puedo escatimar que soy el responsable de una administración y me toca hacer frente a todos los asuntos. Siempre hemos sido una administración muy responsable y apegada a derecho, por eso me sorprendió la nota”.

Reconoció que ya giró instrucciones para que se corrija la forma en la que se presenta la información, “yo le pedí a los responsables de Comunicación Social que corrijan lo que se tiene que corregir porque no podemos permitir que se violente la ley”.