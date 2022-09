1.- Malabares presupuestales edición 2023

Como cada año, comienza el debate por la asignación del presupuesto federal y con ello, la rebatinga política que ha plantado dos caras, dadas las determinaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso apoyado en la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

La dinámica ha sido la misma desde iniciado el gobierno de la 4T. Los recursos que antes se aplicaban –sobre todo los que corresponden al rubro social- dejaron de ser distribuidos a través de los gobiernos estatales y municipales, para ser aplicados de forma directa.

Movimientos como esos han sido interpretados y criticados como un injusto recorte con tufo partidista, lo que motivó una fugaz alianza federalista de la que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo formó parte. Al final, muchos estados terminaron repensando su relación con el gobierno federal y aplicando recortes.

Este año, esas formas políticas necesariamente tendrán una variación en medio de un panorama nada halagüeño, aunque la narrativa oficial quiera pintar buena cara.

Para 2023, se propone un incremento de 21.7 por ciento real en 2023 de la inversión física, en comparación con lo presentado en el Paquete Económico 2022. Incluso, las participaciones a entidades federativas y municipios se ubicarán en 1.2 billones de pesos, cifra superior en 14 por ciento anual a la prevista para el ejercicio fiscal 2022.

No obstante, cuesta creer en esa previsión, pues la deuda pública de México como porcentaje del PIB ha crecido 4 puntos porcentuales durante estos primeros cuatro años de la administración.

Para Guanajuato se afirma un aumento del 22 por ciento en aportaciones y participaciones federales para Guanajuato, que la diputada federal del PAN e integrante de la Mesa Directiva, Sarai Núñez Cerón, ve distante e increíble, pues se trata de 94 mil 172 millones de pesos por concepto de aportaciones y participaciones federales.

¿Realmente el gobierno federal pretende aumentarle 17 mil millones de pesos a Guanajuato, respecto al presupuesto federal para 2022? Para la oposición, el proyecto está basado en un crecimiento económico irreal y una inflación mucho menor a la proyectada.

Una vez entregado el paquete fiscal, tendremos casi tres meses de debate antes del 15 de noviembre, fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos 2023 que por quinta ocasión no estará exento de malabares políticos.

2.- A la ASEG se le acaba el tiempo

La ley de Fiscalización para el Estado de Guanajuato es clara. El 30 de septiembre es la fecha límite para que el Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que encabeza Javier Pérez Salazar, entregue los informes de la evaluación al desempeño que está obligada a realizar a los municipios y organismos públicos estatales.

El gran problema es que no se ven señales de avance. Voces al interior del máximo órgano auditor de la entidad, hablan de un rezago de entre el 60 y 70 por ciento en el trabajo auditado y estructurado para entregar a los diputados del Congreso del Estado.

Curioso es que Pérez Salazar ha sido el principal promotor de los cambios a la ley, en una dinámica de complacencias concedida por el grupo parlamentario del PAN, que le ha permitido ajustar los ordenamientos a sus posibilidades y bajo sus conceptos teóricos.

Precisamente fijar una fecha de entrega y agregar causales para solicitar una prórroga, se dieron en un par de reformas entre 2016 y 2020. Si bien la fecha propuesta está pensada en la loable labor de dotar de información de calidad a los diputados locales, de cara a la aprobación del presupuesto, esto está ligado a la eficiencia de la propia ASEG.

¿La ASEG tiene la estructura y el presupuesto para lograr la entrega de informes en la fecha que esta misma planteó? Es difícil saberlo cuando su titular clama por mayores recursos, mientras registra subejercicios como el de 2021, calculado en aproximadamente 9 millones de pesos, de los 197 que se le asignaron.

Por lo anterior, el gran avance que supuso la implementación de auditorías y revisiones, que por consiguiente diera la posibilidad de tener un verdadero presupuesto basado en resultados desde el legislativo, se ve difícil cuando las capacidades de la ASEG se ven rebasadas.

Por ahora, sólo quedaría esperar una sorpresa para que se entreguen los informes conforma al plazo fijado en ley, o bien, la respectiva solicitud para extender la fecha seguramente argumentando la pandemia u otra causa de fuerza mayor. Usted sabe, mero trámite.

3.- La letra muerta del orden urbano en Guanajuato

Durante años, uno de los temas fundamentales para Guanajuato ha sido su ordenamiento territorial. No se puede olvidar que en 2010, sus ciudadanos salieron a votar en un ejercicio inédito, para rechazar la urbanización de la Bufa, los Picachos y el Hormiguero considerados patrimonio natural para su protección.

De aquel ejercicio fue que se formuló un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET), que los intereses políticos pero sobre todo económicos ha postergado, pues en su contenido protege territorialmente estas zonas naturales.

No obstante, más allá de cualquier movimiento social o protección legal, Correo evidenció durante la última semana la invasión de asentamientos irregulares en las inmediaciones aledañas al cerro del Hormiguero, muy cerca de La Bufa en áreas que se supone son de reserva ecológica.

Aunque la queja por escrito ya fue entregada a la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que encabeza Juan Carlos Delgado Zárate, desde hace varios meses no ha habido respuesta.

Lo anterior ha motivado sospechas sobre la intensión de ‘dejar ser’ a estos asentamientos, para darle razón de ser a la urbanización de estos cerros. Especulación plausible si se toma en cuenta el cambio de postura reflejada en el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien primero se mostró a favor de la protección, para luego abrir la puerta a reconsideraciones.

Lo cierto es que respecto al ordenamiento territorial vigente del 2012, las construcciones de esta zona se encuentran en zona de conservación. Lo que significa que la naturaleza debe permanecer sin afectación urbana, a menos de que se haya beneficiado con un cambio de uso de suelo que, en este caso, probablemente no ocurrió.

Para las organizaciones civiles, independientemente de que se apruebe o no el PMDUOET con una propuesta de Área Natural Protegida (ANP) estatal o municipal, no se logrará automáticamente la declaratoria legal, pues conlleva más trabajo para concretar el tema pero sobre todo, voluntad política que por ahora no se observa.

El silencio municipal ha impuesto incertidumbre al tema, mientras los ciudadanos asentados en la zona afirman ser propietarios legales de esos terrenos.

Una postura clara y concisa sobre el tema es urgente.

CONTRA RETRATO Ricardo Narváez Martínez Su remoción como subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano fue leída como una degradación. La cercanía con el exgobernador Miguel Márquez Márquez fue contexto y justificación para enviarlo a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), que se encuentra precisamente en Purísima del Rincón. Sin embargo, el nuevo nombramiento para quien fuera exsecretario particular de Márquez y luego secretario general del Congreso del Estado, resulta interesante dado la importancia que ha adquirido la UVEG en medio del cambio de esquemas educativos empujados por la reciente pandemia de COVID. Resulta que esta institución cuanta ya con una matrícula aproximada de 212 mil alumnos inscritos en 12 carreras y sus bachilleratos en línea. Nada más y nada menos que cinco veces la matricula de la Universidad de Guanajuato (UG). Por otro lado, el promedio de egresados se estima en 5 mil alumnos lo que plantea el primer gran reto para el flamante director, que aprovechó el evento de los 15 años de la UVEG, para presentarse ante la sociedad. Difícilmente un panorama como el anterior habría sido ignorado por el equipo cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que encabeza su jefe de gabinete Carlos 'Charly' Alcántara, quienes terminaron por echar 'este trompo a la uña' de un Narváez que ha transitado con la protección de Miguel Márquez. Al final, las motivaciones ya son lo de menos. El paquete ya está en sus manos y sólo depende de él sacarlo adelante.

